Nemecko chce rozšíriť pomoc s vysokými cenami energií na menšie firmy

Berlín 13. septembra (TASR) - Nemecko uvažuje o rozšírení opatrení na zmiernenie vysokých nákladov na energie na malé a stredné firmy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Finančnú pomoc na zmiernenie prudkého zvýšenia cien plynu a elektriny musia čo najskôr dostať aj energeticky intenzívne malé a stredné firmy, uviedol spolkový minister hospodárstva Robert Habeck. "Teraz to však závisí od toho, ako rýchlo dokážeme dospieť k dohode v rámci spolkovej vlády, aby sme mohli urýchlene spustiť implementáciu" týchto opatrení, uviedol Habeck.



Pomoc by mohla byť udelená retroaktívne od septembra, všetko bude závisieť od konečnej podoby plánu. Habeck pozval približne 40 asociácií malých a stredných firiem a v utorok bude s ich predstaviteľmi diskutovať predovšetkým o rozšírení aktuálneho balíka pomoci do ďalších častí ekonomiky.



Podľa neho je potrebné malým a stredným firmám zo všetkých odvetví, ktoré zasiahol nárast cien energií, uľahčiť prístup k finančnej pomoci, aby bol rovnaký, ako majú väčší hráči z priemyslu. Pomoc by sa mala týkať firiem, ktoré nemôžu preniesť prudké zvýšenie cien na zákazníkov pre intenzívnu globálnu konkurenciu.



Habeck však tiež upozornil, že štát nemôže v plnej miere kompenzovať každý nárast nákladov. Navyše, musí tiež podporovať šetrenie plynom.