Nemecko chce zabrániť prísnej regulácii umelej inteligencie v EÚ

Jena 20. novembra (TASR) - Nemecká vláda chce zabrániť neprimerane prísnej regulácii umelej inteligencie v Európskej únii (EÚ). Vyhlásil to v pondelok minister hospodárstva Robert Habeck. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Najdôležitejšie je dosiahnuť rozumnú reguláciu umelej inteligencie na európskej úrovni," uviedol Habeck. Problematike umelej inteligencie sa venovalo aj spoločné stanovisko nemeckej, talianskej a francúzskej vlády adresované španielskemu predsedníctvu EÚ. V dokumente zverejnenom v pondelok zdôraznili, že právne predpisy Únie by mali regulovať len využitie umelej inteligencie v praxi, nie technológiu ako takú. Tento prístup sa zameria na prevenciu rizík a zároveň poslúži na podporu inovácií, uviedol Habeck.



Okrem primeranej miery regulácie nemeckej vláde záleží aj na tom, aby do rozvoja digitálnych technológií vo veľkom investoval súkromný sektor, dodal minister. Nemecko potrebuje "skutočnú vlnu" v sektore rizikového kapitálu, ktorá zabezpečí prepojenie podnikov s vhodnými investormi, povedal Habeck.