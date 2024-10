Nemecko chce zmariť ponuku UniCredit pre Commerzbank, tvrdia zdroje

Frankfurt nad Mohanom 11. októbra (TASR) - Nemecko sa snaží zmariť možné prevzatie jednej z jeho najväčších bánk talianskym rivalom UniCredit. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na zdroje oboznámené so situáciou.



Berlín zaskočil zámer UniCredit vybudovať si veľký podiel v štátom podporovanej Commerzbank, čo by podľa talianskej banky mohlo viesť k fúzii. Potenciálna nepriateľská ponuka by tak mohla spojiť bohatstvo Nemecka s veľmi zadlženým Talianskom.



Fúzia bánk podľa Nemecka predstavuje potenciálnu hrozbu pre finančnú stabilitu, keďže UniCredit vlastní desiatky miliárd eur talianskych vládnych dlhopisov.



Viacerí ľudia v nemeckej vláde teraz vkladajú svoje nádeje do Spolkového úradu pre dohľad nad finančnými trhmi (BaFin) a lobujú proti dohode.



Jedným z kľúčových argumentov je, že ak by sa UniCredit dostala do talianskej dlhovej krízy, Berlín by nakoniec mohol byť nútený zaplatiť účet.



BaFin, ktorý má rozhodujúcu úlohu v tom, či sa UniCredit môže pokúsiť získať kontrolu nad Commerzbank, začal analyzovať požiadavku UniCredit na povolenie zvýšiť zhruba 9,9-percentný podiel v nemeckej banke na takmer 30 %.



BaFin svoj návrh predloží Európskej centrálnej banke (ECB), ktorá má posledné slovo na základe niekoľkých kritérií, ako je finančná sila kupujúceho a povesť manažérov.



Zatiaľ čo Rím dohodu opatrne podporuje, Berlín dúfa, že jeho obavy môžu zmariť alebo aspoň oddialiť schválenie plánu UniCredit zo strany ECB.



BaFin stojí pred delikátnou úlohou. Aj keď je jeho povinnosťou posúdiť žiadosť UniCredit nestranne, musí brať do úvahy aj obavy nemeckej vlády.



Viaceré zdroje, ktoré poznajú názory ECB, uviedli, že v nej panuje všeobecný nesúhlas s nemeckou opozíciou, ale Berlín sa môže spoľahnúť na silné nemecké osobnosti v ECB.



ECB v súvislosti s možnou fúziou uviedla, že veľké európske banky môžu lepšie podporovať ekonomiku a konkurovať väčším rivalom v Spojených štátoch.



Hoci 20 krajín eurozóny zdieľa spoločnú menu, bankovníctvo zostáva väčšinou národné.



Pre ECB ide o jednu z najväčších skúšok, odkedy sa pred desiatimi rokmi stala hlavným orgánom pre dohľad v euroregióne. Musí pritom vybalansovať na jednej strane záujmy UniCredit v Commerzbank a zároveň záujmy dvoch z najväčších ekonomík bloku.



"BaFin a Európska centrálna banka úzko spolupracujú," povedal hovorca BaFin a dodal, že úrad má "právo odporučiť" ECB, či by mala byť dohoda schválená, ale konečné slovo má ECB.



Claudia Buchová, predsedníčka Rady pre dohľad ECB, nedávno povedala, že inštitúcia urobí "čokoľvek" na odstránenie prekážok pri cezhraničných fúziách bánk po tom, ako prezidentka Christine Lagardová označila takéto kroky za "žiaduce".