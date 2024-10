Nemecko chce zrýchliť prijímanie kvalifikovaných pracovníkov z Indie

Berlín 14. októbra (TASR) - Nemecko má záujem vo veľkej miere prijímať kvalifikovanú pracovnú silu z Indie. Vládny kabinet plánuje v stredu (16. 10.) prijať stratégiu pre kvalifikovanú pracovnú silu špeciálne z Indie, oznámil v pondelok minister práce Hubertus Heil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Cieľom je podľa vlády uľahčiť Indom príchod do Nemecka prostredníctvom viac ako 30 opatrení, predovšetkým na zníženie byrokratických prekážok napríklad pri vydávaní víz. Podľa návrhu stratégie Nemecku hrozí, že nedostatok kvalifikovaných pracovníkov sa stane brzdou rastu a rozvoja najväčšej európskej ekonomiky. Bez prisťahovalectva by dôsledky starnutia obyvateľstva mali ešte väčší vplyv, pričom v Indii je situácia opačná, tvrdí vláda. Aj veľmi vzdelaní ľudia tam prichádzajú na trh práce, ktorý ich dokáže absorbovať len v obmedzenej miere, uvádza sa v návrhu stratégie.



"Preto Nemecko považuje Indiu za mimoriadne dôležitého partnera, pokiaľ ide o prisťahovalectvo kvalifikovanej pracovnej sily," uviedol Heil. Minister dodal, že vláda sa zaviazala digitalizovať vydávanie víz, do konca roka pre Indiu, a potom pre všetky ostatné krajiny. "Je dôležité, aby sme nenechali kvalifikovaných pracovníkov čakať pred dverami, ale aby sme tieto postupy urýchlili," zdôraznil.