< sekcia Ekonomika
Nemecko chce zvýšiť vývoz potravín do celého sveta
Stratégia zahŕňa analýzu perspektívnych cieľových trhov a vznik nového koordinačného kontaktného bodu pre exportne zamerané spoločnosti v rámci ministerstva.
Autor TASR
Berlín 10. decembra (TASR) - Nemecké ministerstvo poľnohospodárstva si stanovilo ciel zvýšiť vývoz potravín a iných poľnohospodárskych tovarov do celého sveta. Ministerstvo bude „otvárať dvere“ na nové trhy a podporovať aj malé a stredne veľké podniky, napríklad prostredníctvom účasti na zahraničných veľtrhoch, uviedol šéf rezortu Alois Rainer pri prezentácii novej exportnej stratégie v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Stratégia zahŕňa analýzu perspektívnych cieľových trhov a vznik nového koordinačného kontaktného bodu pre exportne zamerané spoločnosti v rámci ministerstva. Zintenzívniť sa má aj budovanie kontaktov prostredníctvom nemeckých veľvyslanectiev. Rainer zdôraznil kvalitu a spoľahlivé štandardy, ktorým podliehajú produkty z Nemecka. Ministerstvo sa podľa neho okrem iného zameria na víno, ktoré má v súčasnosti problémy s odbytom.
Nemecko podľa vládnych údajov vyvezie ročne poľnohospodárske tovary v hodnote okolo 100 miliárd eur. To znamená, že domáci poľnohospodársky sektor zarobí v zahraničí takmer každé štvrté euro a potravinársky priemysel každé tretie.
Stratégia zahŕňa analýzu perspektívnych cieľových trhov a vznik nového koordinačného kontaktného bodu pre exportne zamerané spoločnosti v rámci ministerstva. Zintenzívniť sa má aj budovanie kontaktov prostredníctvom nemeckých veľvyslanectiev. Rainer zdôraznil kvalitu a spoľahlivé štandardy, ktorým podliehajú produkty z Nemecka. Ministerstvo sa podľa neho okrem iného zameria na víno, ktoré má v súčasnosti problémy s odbytom.
Nemecko podľa vládnych údajov vyvezie ročne poľnohospodárske tovary v hodnote okolo 100 miliárd eur. To znamená, že domáci poľnohospodársky sektor zarobí v zahraničí takmer každé štvrté euro a potravinársky priemysel každé tretie.