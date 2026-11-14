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Nemecko chystá sprísnenie podmienok pre odchod do predčasného dôchodku
Dôvodom chystanej výraznejšej redukcie predčasných dôchodkov v Nemecku je plán vlády znížiť dotácie do systému penzijného poistenia o tri miliardy eur.
Autor TASR
Berlín 14. novembra (TASR) - Krátenie penzií pri predčasnom odchode do dôchodku bude v Nemecku výraznejšie. Povedal to pre rozhlasovú stanicu Redaktionsnetzwerk Deutschland šéf poslaneckého klubu Kresťanskosociálnej únie (CSU) Alexander Hoffmann. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Krátenie penzií bude na úrovni 0,4 % za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku namiesto terajších 0,3 %, uviedol Hoffmann a dodal, že je to už dávno potrebné. „Dlhodobo sa diskutuje o krátení na 0,5 %. Teraz je isté, že to bude o 0,4 %,“ poznamenal. Na otázku, kedy by to malo nadobudnúť účinnosť, Hoffmann odpovedal: „V ideálnom prípade by to malo byť účinné od fiškálneho roka 2027.“ Návrh týkajúci sa časového harmonogramu predloží spolkové ministerstvo práce.
Dôvodom chystanej výraznejšej redukcie predčasných dôchodkov v Nemecku je plán vlády znížiť dotácie do systému penzijného poistenia o tri miliardy eur. Pôvodne vláda plánovala zredukovať tieto dotácie o jednu miliardu eur. Krátením predčasných dôchodkov sa má zabezpečiť aj to, že sa prudšie nezvýšia odvody na penzijné poistenie. „Nebudeme zvyšovať odvody na dôchodkové poistenie nad plánovanú úroveň,“ zdôraznil šéf poslaneckého klubu CSU.
Krátenie penzií bude na úrovni 0,4 % za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku namiesto terajších 0,3 %, uviedol Hoffmann a dodal, že je to už dávno potrebné. „Dlhodobo sa diskutuje o krátení na 0,5 %. Teraz je isté, že to bude o 0,4 %,“ poznamenal. Na otázku, kedy by to malo nadobudnúť účinnosť, Hoffmann odpovedal: „V ideálnom prípade by to malo byť účinné od fiškálneho roka 2027.“ Návrh týkajúci sa časového harmonogramu predloží spolkové ministerstvo práce.
Dôvodom chystanej výraznejšej redukcie predčasných dôchodkov v Nemecku je plán vlády znížiť dotácie do systému penzijného poistenia o tri miliardy eur. Pôvodne vláda plánovala zredukovať tieto dotácie o jednu miliardu eur. Krátením predčasných dôchodkov sa má zabezpečiť aj to, že sa prudšie nezvýšia odvody na penzijné poistenie. „Nebudeme zvyšovať odvody na dôchodkové poistenie nad plánovanú úroveň,“ zdôraznil šéf poslaneckého klubu CSU.