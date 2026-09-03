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Nemecko dá 250 mil. eur na opravy energetickej infraštruktúry Ukrajiny
Finančné prostriedky poskytne štátna rozvojová banka KfW.
Autor TASR
Berlín 3. septembra (TASR) - Nemecko uvoľní ďalších 250 miliónov eur na investície súvisiace s urgentnými opravami energetickej infraštruktúry Ukrajiny. Finančné prostriedky poskytne štátna rozvojová banka KfW, oznámilo vo štvrtok nemecké ministerstvo hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Cieľom je podľa ministerstva zabezpečiť dodávky energie a tepla pre obyvateľov Ukrajiny napriek pokračujúcim ruským útokom. „Práve dodávky energií zostávajú v prvej frontovej línii tejto vojny. Preto podporujeme snahu Ukrajiny o ochranu a obnovu energetickej infraštruktúry a apelujeme na všetkých medzinárodných partnerov, aby vynaložili ďalšie úsilie,“ uviedla vo vyhlásení ministerka hospodárstva Katherine Reicheová.
Fond na podporu energetiky Ukrajiny od začiatku vojny podľa údajov ministerstva získal od medzinárodných darcov približne 2,4 miliardy eur. Najväčším prispievateľom s čiastkou 810 miliónov eur je Nemecko.
Cieľom je podľa ministerstva zabezpečiť dodávky energie a tepla pre obyvateľov Ukrajiny napriek pokračujúcim ruským útokom. „Práve dodávky energií zostávajú v prvej frontovej línii tejto vojny. Preto podporujeme snahu Ukrajiny o ochranu a obnovu energetickej infraštruktúry a apelujeme na všetkých medzinárodných partnerov, aby vynaložili ďalšie úsilie,“ uviedla vo vyhlásení ministerka hospodárstva Katherine Reicheová.
Fond na podporu energetiky Ukrajiny od začiatku vojny podľa údajov ministerstva získal od medzinárodných darcov približne 2,4 miliardy eur. Najväčším prispievateľom s čiastkou 810 miliónov eur je Nemecko.