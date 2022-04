Berlín 20. apríla (TASR) - Nemecko do konca roka zastaví dovoz ruskej ropy, povedala spolková ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková po stretnutí s rezortnými kolegami pobaltských štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Preto tu jasne a jednoznačne hovorím áno, Nemecko takisto postupne úplne zastaví dovoz ruských energií," uviedla Baerbocková. Dodala, že Nemecko do leta zníži import ruskej ropy na polovicu a do konca roka na nulu. "Potom bude nasledovať plyn podľa spoločného európskeho plánu." Úplné zastavenie dovozu ruského plynu zo strany Európskej únie bude podľa Baerbockovej "našou spoločnou silou".