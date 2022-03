Nemecko do leta zníži dovoz ruskej ropy o polovicu

Hamburg 25. marca (TASR) - Nemecko chce do začiatku leta znížiť dovoz ruskej ropy na polovicu a urýchlene zredukovať svoju závislosť od plynu a uhlia z Ruska, uviedol nemecký týždenník Der Spiegel s odvolaním sa na materiál spolkového ministerstva hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Do konca roka by na ruský plyn malo pripadať len 30 % dovozu plynu, pričom aktuálne je to vyše 50 %, a import ropy by sa mal zredukovať prakticky na nulu. Nákupy ruského uhlia by sa mali zastaviť začiatkom leta.



Ruská invázia na Ukrajinu šokovala Nemecko aj ostatné európske krajiny a donútila ich radikálne prehodnotiť energetickú politiku Európskej únie (EÚ) a urýchlene obmedziť jej závislosť od ruských fosílnych palív.



Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a americký prezident Joe Biden ešte v piatok predstavia politický pakt, ktorého cieľom je zvýšenie dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA do EÚ. Dohoda má byť platformou pre komerčné kontrakty, ktoré budú musieť nasledovať, aby sa mohli začať dodávky.



Spolkový minister hospodárstva Robert Habeck v snahe o diverzifikáciu dodávok energií v uplynulých týždňoch už rokoval s predstaviteľmi Nórska a Kataru.