Nemecko dokončuje detaily cenového stropu na energie

Berlín 2. novembra (TASR) – Nemecko v stredu dokončuje detaily stropu na ceny energií, ktorý je základným kameňom obrovského balíka v hodnote 200 miliárd eur na ochranu domácnosti a podnikov pred stúpajúcimi nákladmi. TASR správu prevzala z AFP.



"Okamžitá pomoc je na ceste," uviedol na Twitteri kancelár Olaf Scholz, ktorý napriek kritike európskych partnerov pokračuje v plánoch.



Nemecko považuje veľkú intervenciu na trhu s energiami za nevyhnutnú na podporu spotrebiteľov v čase, keď najväčšia európska ekonomika smeruje do recesie a inflácia prekročila 10 %.



Podľa vládneho dokumentu od 1. januára budúceho roka bude využívať strop na ceny plynu 25.000 väčších podnikov, ako aj takmer 2000 nemocníc a škôl. Domácnosti a menší podnikatelia si medzitým počkajú na cenovú brzdu najneskôr do 1. marca.



Politici sa budú "snažiť" uplatniť úľavu spätne od februára 2023". Podobný cenový strop bude platiť aj pre ceny elektriny, pričom opatrenia majú trvať do konca apríla 2024. Kým strop pre menších odberateľov začne platiť až neskôr, vláda v decembri poskytne domácnostiam jednorazový príspevok na účty za vykurovanie.



Po zavedení stropu pre domácnosti bude cena za kilowatthodinu (kWh) plynu obmedzená na 12 centov v prípade 80 % ich bežnej spotreby. Podľa porovnávača cien Check 24 aktuálne platia 18,6 centu za kWh. Celkovo by podporné opatrenia v prípade jednočlennej domácnosti mali priniesť úspory približne 264 eur, odhaduje stránka.



Čiastočný cenový strop bol navrhnutý tak, aby sa zachovali "stimuly na šetrenie energiami" napriek zníženiu cien pre spotrebiteľov, uvádza vládny dokument.



Scholz sa neskôr v stredu stretne s premiérmi spolkových krajín, aby doladili detaily plánu. Niektorí regionálni lídri naliehali na vládu v Berlíne, aby zaviedla strop na ceny plynu pre domácnosti skôr.



"Ľudia potrebujú spoľahlivú ochranu pred vyššími nákladmi, najmä v chladných mesiacoch január a február, keď intenzívne využívajú kúrenie," povedal pre časopis Der Spiegel Hendrik Wüst, premiér Severného Porýnia-Vestfálska.



Nemecko, ktoré bolo pri dovoze energie dlho závislé od dodávok z Ruska, tvrdo zasiahol prudký nárast cien po invázii Moskvy na Ukrajinu a obmedzenie ruských dodávok.



Napriek tomu, že nemecká ekonomika v období medzi júlom a septembrom vzrástla o 0,3 %, väčšina analytikov stále očakáva, že skĺzne do recesie, keďže vysoké náklady na energiu brzdia výrobu.



Podniky, ktoré volali po podpore od vlády, plány privítali. Cenový strop by mal priniesť "trochu bezpečia a zároveň zmierniť starosti", uviedla priemyselná lobby BDI začiatkom týždňa.



Rozsiahly plán Berlína na ochranu svojej ekonomiky sa však nepáči európskym partnerom, ktorí by uprednostnili spoločné riešenie. Obávajú sa, že viac zadlžené krajiny si nemôžu dovoliť také výdavky ako Nemecko, pričom tento plán môže ovplyvniť ich vlastné náklady na energiu.



Nemecko bude strop pre ceny energií čiastočne financovať prostredníctvom pôžičiek zo stabilizačného fondu vytvoreného počas pandémie nového koronavírusu. Berlín má tiež v úmysle financovať strop aj z časti mimoriadnych ziskov, ktoré dosiahli energetické spoločnosti vďaka nárastu cien.