Nemecko dosiahlo v obchode s USA prebytok 17,7 miliardy eur

Wiesbaden 20. mája (TASR) - Nemecké spoločnosti vyviezli v prvom štvrťroku do USA tovar v hodnote 41 miliárd eur, zatiaľ čo nemecký dovoz z USA bol v objeme 23,5 miliardy eur. Najväčšia európska ekonomika tak v obchode so Spojenými štátmi v období január až marec 2025 vykázala prebytok 17,7 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v utorok zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu.



Z Nemecka do USA smerovali napríklad automobily a automobilové komponenty, stroje a elektrotechnické zariadenia. Na druhej strane Nemecko nakúpilo od USA ropu, zemný plyn alebo sójové bôby. Nemecko už viac ako tri desaťročia vykazuje rok čo rok prebytky v zahraničnom obchode s USA.



Americký prezident Donald Trump obviňuje Európanov z okrádania USA a chce si vynútiť väčšiu rovnováhu v globálnom obchode vyššími clami na dovoz do Spojených štátov. Zatiaľ nie je jasné, či táto stratégia bude fungovať, uviedla agentúra DPA.