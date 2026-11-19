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Nemecko, Francúzsko a Poľsko prehĺbia spoluprácu v oblasti dopravy
Podľa dokumentu sa zúčastnené strany dohodli, že preskúmajú možnosť spoločnej iniciatívy na detekciu dronov v rámci systému riadenia letovej prevádzky.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. novembra (TASR) - Nemecko, Francúzsko a Poľsko prehĺbia spoluprácu v sektore dopravy s cieľom lepšie čeliť hybridným hrozbám, ako sú incidenty spojené s bezpilotnými lietadlami či sabotáže. Odolnosť kritickej dopravnej infraštruktúry by sa mala zohľadňovať už vo fázach plánovania, obstarávania a prevádzky, uvádza sa v spoločnom vyhlásení, ktoré podpísali vo štvrtok vo Frankfurte nad Mohanom ministri dopravy a infraštruktúry týchto troch krajín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa dokumentu sa zúčastnené strany dohodli, že preskúmajú možnosť spoločnej iniciatívy na detekciu dronov v rámci systému riadenia letovej prevádzky. Ide o reakciu na rastúce riziká spojené s incidentmi s dronmi na letiskách, ako aj na narúšanie satelitných navigačných systémov. Ministri tiež zdôraznili význam európskej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Hrozby tohto druhu sa nezastavia na štátnych hraniciach, poznamenal nemecký minister dopravy Steffen Bilger. Preto je nevyhnutná užšia spolupráca s osobitným dôrazom na ochranu železničnej, námornej a leteckej dopravy, dodal. Rokovania s francúzskym ministrom dopravy Philippom Tabarotom a poľským ministrom infraštruktúry Dariuszom Klimczakom označil za otvorené a konštruktívne.
Ministri sa stretli v rámci tzv. Weimarského trojuholníka. Toto regionálne spojenectvo Francúzska, Nemecka a Poľska vzniklo v roku 1991 v nemeckom meste Weimar s cieľom podporovať spoluprácu v cezhraničných a európskych otázkach.
Podľa dokumentu sa zúčastnené strany dohodli, že preskúmajú možnosť spoločnej iniciatívy na detekciu dronov v rámci systému riadenia letovej prevádzky. Ide o reakciu na rastúce riziká spojené s incidentmi s dronmi na letiskách, ako aj na narúšanie satelitných navigačných systémov. Ministri tiež zdôraznili význam európskej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Hrozby tohto druhu sa nezastavia na štátnych hraniciach, poznamenal nemecký minister dopravy Steffen Bilger. Preto je nevyhnutná užšia spolupráca s osobitným dôrazom na ochranu železničnej, námornej a leteckej dopravy, dodal. Rokovania s francúzskym ministrom dopravy Philippom Tabarotom a poľským ministrom infraštruktúry Dariuszom Klimczakom označil za otvorené a konštruktívne.
Ministri sa stretli v rámci tzv. Weimarského trojuholníka. Toto regionálne spojenectvo Francúzska, Nemecka a Poľska vzniklo v roku 1991 v nemeckom meste Weimar s cieľom podporovať spoluprácu v cezhraničných a európskych otázkach.