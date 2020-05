Nemecko-francúzsky plán obnovy po koronakríze je historickým krokom

Brusel 19. mája (TASR) - Nemecko-francúzsky návrh, že Európska únia (EÚ) si požičia na to, aby poskytla finančnú podporu na zotavenie ekonomiky, je historickým krokom. Bolo by to totiž prvýkrát, keď by sa rozpočtové výdavky financovali prostredníctvom dlhu EÚ, uviedli v spoločnom vyhlásení francúzsky minister financií Bruno Le Maire a jeho nemecký náprotivok Olaf Scholz.



"Toto je historický krok pre Francúzsko a Nemecko a tiež historický krok pre celú Európsku úniu, pretože to je prvýkrát, keď sa Francúzsko a Nemecko spojili, aby sme mohli dlhom financovať výdavky krajín EÚ," uviedli Le Maire a Scholz.



Lídri Nemecka a Francúzska, Angela Merkelová a Emmanuel Macron, v pondelok (18. 5.) predstavili plán vytvorenia fondu obnovy v objeme 500 miliárd eur na podporu regiónov a odvetví najzasiahnutejších koronakrízou. Tieto peniaze by boli v rámci budúceho rozpočtového rámca EÚ poskytnuté ako dotácie na obnovu. O návrhu v utorok diskutovali ministri financií EÚ na virtuálnej konferencii.



Návrh sa stretol s pozitívnou odozvou zo strany Španielska, Talianska a inštitúcií EÚ. Naopak, kritizovalo ho fiškálne konzervatívne Rakúsko. Podľa rakúskeho premiéra Sebastiana Kurza by všetky stimuly mali mať podobu úverov, nie dotácií. Podľa jeho slov rovnaký názor majú aj Dánsko, Holandsko a Švédsko.



Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová označila nemecko-francúzsky návrh za "ambiciózny, presne cielený a vítaný". Dodala, že je to "dôkaz ducha solidarity a zodpovednosti, o ktorom hovorila minulý týždeň nemecká kancelárka" Angela Merkelová.



Návrh takisto privítala Európska komisia (EK), ako uviedol jej podpredseda Valdis Dombrovskis. Vyhlásil však, že práca EK na jej vlastnom návrhu na plán obnovy pokračuje a jej návrh bude ambicióznejší. Podľa neho bude počítať s úvermi aj dotáciami a celková hodnota balíka bude prevyšovať 1 bilión eur. "Tento návrh rovnako ako príspevky od ďalších členských štátov sa teraz zapracujú do návrhu Komisie," povedal Dombrovskis po zasadnutí ministrov financií EÚ.



Téma spoločného dlhu je v rámci EÚ mimoriadne citlivá a pre viaceré severské fiškálne konzervatívne krajiny je politickým tabu. Obávajú sa prevzatia záväzkov za zadlženejšie južné krajiny. Preto je nemecko-francúzsky plán skutočne historickou udalosťou. Navyše Nemecko bolo ešte donedávna odporcom emitovania spoločného dlhu.



Každý návrh týkajúci sa mechanizmu na podporu zotavenia po koronakríze v rámci rozpočtu EÚ čaká dlhý proces schvaľovania. Všetky krajiny musia odsúhlasiť celý sedemročný rozpočet začínajúci sa v roku 2021.



Z európskeho fondu obnovy by profitovalo napríklad vysoko zadlžené Taliansko, ktoré patrí medzi krajiny najpostihnutejšie pandémiou nového koronavírusu. Od zverejnenia nemecko-francúzskeho návrhu už napríklad klesli náklady na financovanie talianskeho dlhu. Riziková prirážka na 10-ročné dlhopisy talianskej vlády voči nemeckým vládnym dlhopisom sa v utorok nachádzala na úrovni 215 bázických bodov. V pondelok pred zverejnením návrhu sa pohybovala okolo 240 bodov.