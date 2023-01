Nemecko hľadá cestu k oživeniu obchodnej dohody EÚ a Mercosur

Berlín 26. januára (TASR) - Nemecká vláda chce oživiť obchodnú dohodu medzi Európskou úniou (EÚ) a juhoamerickým združením voľného obchodu Mercosur alebo Spoločný trh juhu (Mercado Común del Sur). Uviedla to štátna tajomníčka ministerstva hospodárstva a ochrany klímy Franziska Brantnerová vo štvrtok v parlamente. Dodala, že nemecká vláda na tom úzko spolupracuje s Európskou komisiou a ďalšími štátmi Únie. TASR správu prevzala z DPA.



Brantnerová odlieta tento víkend do Brazílie, Argentíny a Čile spolu s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.



EÚ dlho rokovala o obchodnej dohode so skupinou Mercosur, ktorú tvoria Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj. V roku 2019, po takmer 20 rokoch vyjednávaní, sa Únii podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá však stále nebola ratifikovaná. Dôvodom sú obavy členských štátov európskeho bloku z vplyvu dohody na juhoamerické pralesy a podnebie. Francúzsko upozornilo tiež na riziká, ktoré predstavuje nárast vývozu juhoamerických poľnohospodárskych produktov do Európy.



Pásmo voľného obchodu Mercosur je štvrtým najväčším obchodným blokom na svete. Podľa Brantnerovej nemecká vláda sa zaviazala podpísať zmluvu s Mercosur, ale zároveň chce chrániť životné prostredie. Vyzvala preto na overiteľnú a záväznú ochranu environmentálnych, sociálnych a ľudských práv s vykonateľnou doplnkovou dohodou na zachovanie toho, čo nazvala zelenými pľúcami zeme.



Skutočnosť, že EÚ a štáty Mercosur v uplynulých rokoch nedosiahli žiadny pokrok, bola v neposlednom rade spôsobená "masívnym a nekontrolovaným odlesňovaním", najmä v oblasti Amazonky pod vládou bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, uviedla Brantnerová.



"Teraz musíme využiť zmenu vlády pod vedením prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silva ako príležitosť. Na to potrebujeme jasný záväzok štátov Mercosur, že obchod s EÚ nebude na úkor dažďového pralesa, prírody a miestnych ľudí," povedala Brantnerová, podľa ktorej sa EÚ bude podieľať na tom, aby to bolo možné aj finančne.