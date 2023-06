Nemecko je druhé v atraktivite pre investície do obnoviteľných zdrojov

Londýn 13. júna (TASR) - Nemecko vytlačilo Čínu z pozície druhej najatraktívnejšej krajiny sveta v investíciách do obnoviteľných zdrojov energie. K posunu vo svetovom rebríčku prispelo úsilie vlády urýchliť reformu energetického trhu a postupný ústup od fosílnych palív. Uviedla to v najnovšom prieskume poradenská spoločnosť EY, ktorej výsledky zverejnila agentúra Reuters.



V rámci rebríčka EY celkovo 40 najatraktívnejších trhov pre investície do obnoviteľných zdrojov energie sú svetovou jednotkou v tejto oblasti USA. Dvojkou bola pôvodne Čína, tú však teraz preskočilo Nemecko, ktoré sa na toto miesto dostalo prvýkrát za desaťročie, keď sa posunulo o jednu priečku.



Až do vojny na Ukrajine bolo Nemecko najväčším odberateľom ruského plynu v Európe a jeho ekonomika okrem toho do veľkej miery závisela aj od jadrovej energie a uhlia. Posledné tri jadrové elektrárne však Berlín v apríli odstavil. Čo sa týka uhlia, správa EY zároveň upozorňuje, že vzhľadom na súčasné problémy na energetickom trhu po prudkom znížení dodávok plynu z Ruska je pravdepodobné, že spotreba uhlia v Nemecku v krátkodobom horizonte vzrastie.



Cieľom Nemecka je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na energetickom mixe do roku 2030 na 80 %. V súčasnosti tvoria 46 %, pričom na začiatku minulého roka to bolo 41 %.



Pozíciu svetovej jednotky v atraktivite pre investície do obnoviteľných zdrojov si udržali Spojené štáty. Prispel k tomu aj Bruselom kritizovaný zákon o znižovaní inflácie, ktorý počíta s investíciami do energetickej bezpečnosti a na boj proti klimatickej zmene 369 miliárd USD (342,78 miliardy eur).



Posun v rebríčku zaznamenala aj India. Tá sa v dôsledku výrazného zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov, najmä slnečnej energie, posunula na 6. miesto, pričom preskočila Austráliu.



(1 EUR = 1,0765 USD)