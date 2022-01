Nemecko je na čele rebríčka osobného bohatstva v Európe

Zürich 8. januára (TASR) - Nemecko je v rámci európskych štátov na čele rebríčka, pokiaľ ide o osobné bohatstvo obyvateľov. Vyplýva to zo štúdie švajčiarskeho inštitútu Redesigning Financial Services (RSF) so sídlom v Zürichu.



Štúdia zahŕňa 15 krajín Európskej únie (EÚ) plus Švajčiarsko a Britániu. Podľa jej výsledkov v roku 2020 dosiahla hodnota osobného bohatstva v Nemecku 16,4 bilióna eur. Druhú priečku obsadilo Francúzsko s 12,6 bilióna eur a o tretiu priečku sa delili Británia a Taliansko s osobným bohatstvom vo výške 10 biliónov eur. Tieto kľúčové krajiny sa podieľali viac ako 70 % na celkovom čistom bohatstve v Európe.



Celkovo osobné bohatstvo v týchto krajinách počas roka 2020, prvého roka pandémie nového koronavírusu, rástlo, a to aj napriek poklesu ich ekonomík. Konkrétne, reálny hrubý domáci produkt (HDP) v sledovaných štátoch sa v roku 2020 znížil o 6,4 %, zatiaľ čo osobný majetok (alebo súkromné čisté bohatstvo) sa zvýšil o 3,9 % na historické maximum 69 biliónov eur.



To ukazuje, že rozdiel medzi bohatými a chudobnými sa počas pandémie ešte zväčšil. Bohatstvo v Európe sa tak viac sústreďuje v rukách menšieho počtu ľudí, čím sa zvyšujú ekonomické nerovnosti. Podľa autorov štúdie tento trend bude pokračovať.



Z ich správy ďalej vyplýva, že Nemecko malo v absolútnom vyjadrení najviac milionárov, a to 2,9 milióna. Za ním nasledovali Británia a Francúzsko s 2,5 milióna milionárov a Taliansko s 1,5 milióna milionárov. Švajčiarsko však malo najvyššiu hustotu milionárov: do tejto skupiny patrí 14,1 % ľudí v krajine.



RSF uviedol tiež, že na rozdiel od USA, najbohatší Európania nepochádzajú z technologických spoločností. Namiesto toho väčšina získava svoje bohatstvo z luxusného tovaru a maloobchodu.



RSF vznikol v roku 2016 ako think-tank univerzít St. Gallen a ETH v Zürichu, a tiež ako poradenská spoločnosť EY. Zameriava sa na nové obchodné modely pre finančné služby.