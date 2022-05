Nemecko je ochotné v rámci EÚ podporiť embargo na dodávky ruskej ropy

Berlín 2. mája (TASR) - Nemecká vláda je v rámci EÚ pripravená bezodkladne podporiť zákaz dodávok ropy z Ruska. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s tým, že súhlas tohto najväčšieho príjemcu ruských energií môže už v najbližších dňoch viesť k schváleniu a zavedeniu tohto embarga.



"Nemecko nie je proti zákazu (dodávok) ropy z Ruska. Samozrejme, bude to ťažké, ale sme pripravení to urobiť," povedal novinárom spolkový minister hospodárstva Robert Habeck pred rokovaním so svojimi európskymi rezortnými kolegami v Bruseli.



USA a EÚ uvalili rozsiahle sankcie na Rusko v reakcii na jeho inváziu Ukrajinu. Najväčší zdroj príjmov Ruska - vývoz energetických surovín - však ostal vo veľkej miere nedotknutý. Kyjev poukazuje na skutočnosť, že Európske krajiny týmto spôsobom stále financujú ruské vojenské ťaženie na Ukrajine, pretože do Moskvy každý deň posielajú stovky miliónov eur.



Nemecký kancelár Olaf Scholz však v poslednej dobe čelí čoraz väčšiemu tlaku, aby voči Rusku zaujal tvrdší postoj, komentuje Reuters.



Ochotu úplne "odstrihnúť" Nemecko od ruskej ropy následne potvrdila aj nemecká veľvyslankyňa v USA Emily Haberová: "Áno. Podporujeme postupné vyraďovanie (ruskej) ropy ako súčasť ďalšieho sankčného balíka," napísala na Twitteri. Zároveň priblížila, že ruské dodávky ropy aktuálne predstavujú 12 percent spotreby Nemecka. "Znížime to až na nulu," zdôraznila.