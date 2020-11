Nemecko je optimistické a verí, že EÚ vyrieši spor o fond obnovy

Berlín 24. novembra (TASR) - Nemecko, ktoré je aktuálne predsedajúcou krajinou Európskej únie, je optimistické v otázke vyriešenia sporu o rozpočet a fond obnovy v priebehu niekoľkých dní. Uviedol to v utorok nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.



Poľsko a Maďarsko zablokovali sedemročný rozpočet EÚ aj fond obnovy na pomoc ekonomikám pri zotavovaní sa z koronakrízy. Dôvodom bolo, že sa EÚ podarilo presadiť nový právny mechanizmus o previazanosti čerpania eurofondov s dodržiavaní zásad právneho štátu.



Obe krajiny sú totiž už niekoľko rokov v konflikte s Bruselom práve pre ich systematické porušovanie základných hodnôt EÚ, či už ide o reformu justície, protikorupčné opatrenia alebo potlačovanie slobody médií. A tvrdia, že Brusel používa mechanizmus právneho štátu ako ideologickú zbraň na ich potrestanie.



Lídrom EÚ sa minulý týždeň na samite nepodarilo nájsť riešenie sporu a uvoľniť tak miliardy eur pre štáty, ktoré tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu.



"Sme v poslednej fáze rokovaní, nie je to ľahké, ako všetci vieme," povedal Maas. "Som si však úplne istý, že v priebehu najbližších dní budeme môcť prijať rozhodnutia týkajúce sa rozpočtu EÚ, ako aj fondu obnovy, takže budeme môcť uvoľniť peniaze."



Ak sa lídrom EÚ nepodarí prelomiť súčasnú patovú situáciu do konca roka, Únia bude od januára fungovať s obmedzenými finančnými zdrojmi, čo ohrozí aj jej programy na pomoc firmám a ľuďom.