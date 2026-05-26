Nemecko je pri dodávkach kritických tovarov čoraz viac závislé od Číny
Podiel dovozu čínskych solárnych panelov sa zvýšil z približne 89 % na necelých 93 %, zatiaľ čo podiel dovozu antibiotík sa zvýšil z niečo vyše 65 % na približne 73 %.
Autor TASR
Berlín 26. mája (TASR) - Nemecko je čoraz viac závislé od Číny, pokiaľ ide o prístup ku kriticky dôležitým tovarom, od batérií až po antibiotiká. Takmer všetky dovážané solárne panely pochádzajú z Číny. V prípade lítiovo-iónových batérií v súčasnosti Čína zodpovedá za približne dve tretiny priamych dovozov meraných podľa hmotnosti, kým ešte pred dvoma rokmi to bolo necelých 50 %. Upozornila na to Nadácia Friedricha Neumanna vo svojej štúdii, ktorú zverejnila v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podiel dovozu čínskych solárnych panelov sa zvýšil z približne 89 % na necelých 93 %, zatiaľ čo podiel dovozu antibiotík sa zvýšil z niečo vyše 65 % na približne 73 %, uviedla nadácia, ktorá je prepojená s liberálnou Slobodnou demokratickou stranou (FDP). „V kritických oblastiach Nemecko nediverzifikuje, ale stáva sa ešte závislejším, a teda ešte zraniteľnejším,“ uviedol autor štúdie Frederic Spohr, ktorý vedie zastúpenia nadácie na Taiwane a v Južnej Kórei. Predchádzajúca stredoľavá vláda zverejnila v roku 2023 novú stratégiu pre Čínu s cieľom znížiť hospodársku závislosť od Pekingu, poznamenal Spohr.
Podľa štúdie sa zvýšil aj podiel Číny na dovoze kovov, ako sú horčík, gálium a germánium. Čína medzitým dodáva takmer výlučne niektoré prvky vzácnych zemín, ktoré najväčšia európska ekonomika potrebuje na výrobu magnetov v elektromotoroch. Hoci podiel Číny na celkovom dovoze vzácnych zemín klesol, hodnota tohto dovozu vzrástla, upozornila nadácia. Štúdia sa zameriava výlučne na priamy dovoz z Číny, nie na zásielky z tretích krajín obsahujúce medziprodukty vyrobené v Číne.
