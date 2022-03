Nemecko je pripravené na to, že Rusko zastaví dodávky plynu

Berlín 2. marca (TASR) - Nemecko je pripravené na situáciu, ak by Rusko zastavilo export plynu do krajiny. Berlín pracuje na novom energetickom pláne, aby ukončil túto závislosť. TASR o tom informuje na základe správy Yahoo Finance.



Spolkový minister hospodárstva Robert Habeck povedal v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk, že Nemecko je pripravené posilniť strategické rezervy, ak Rusko preruší dodávky plynu. "Sme na to pripravení. Môžem ubezpečiť, že počas tejto zimy a leta nič nehrozí. Pre budúcu zimu prijmeme nové opatrenia," uviedol Habeck.



Nemecko je vysoko závislé od ruského plynu, na ktorý pripadá viac než polovica jeho spotreby v krajine. Rozhodnutie Berlína o ukončení jadrovej energie ponechalo najväčšiu európsku ekonomiku zraniteľnú a citlivú na narušenie dodávok plynu.



Habeck spomenul, že vláda plánuje novú legislatívu, ktorá má zabezpečiť, aby zásobníky plynu boli pred zimou plné. Najdôležitejšie podľa neho je, aby Nemecko už nebolo natoľko závislé od Ruska. "Predkladám novú legislatívu, ktorá bude vyžadovať od ich prevádzkovateľov zásobníkov, aby boli na začiatku zimy plné."



Berlín si môže pre prípad, ak by Moskva zastavila dodávky plynu do Nemecka, ponechať v rezerve "uhoľné elektrárne". "Takže prijímame aj predbežné opatrenia pre najhorší prípad, ktorý však ešte nenastal, keďže Rusi naďalej dodávajú."



Habeck takisto uviedol, že Nemecko si vybudovalo ropné rezervy, ktoré krajine umožnia prežiť zimu v prípade akéhokoľvek narušenia dodávok.