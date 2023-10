Nemecko je pripravené podporiť strategické aktíva Siemens Energy

Berlín 27. októbra (TASR) - Nemecké ministerstvo hospodárstva je pripravené podporiť Siemens Energy, pretože spoločnosť považuje za strategickú a má dôležitú úlohu pri ochrane dodávok energie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Vláda sa chce vyhnúť opakovaniu chýb, ktoré pred viac ako desiatimi rokmi zrazili na kolená solárny priemysel. Aj preto rokuje o zárukách za pôžičky Siemens Energy vo výške 16 miliárd eur, keďže jej problémy s chybnými pobrežnými veternými turbínami sa začali prelievať do ziskových divízii spoločnosti. Uviedli to zdroje oboznámené s touto záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.



Vláda však poskytne firme záruky len pod podmienkou, že sa do pomoci zapojí aj najväčší akcionár a bývalá materská spoločnosť Siemens, ktorá znížila svoj podiel v Siemens Energy práve pre narastajúce straty z veterných turbín. Naznačila, že nechce poskytnúť Siemens Energy ďalšiu podporu.



Akékoľvek rozhodnutie podporiť firmu, ktorá má stále nevybavené objednávky vo výške 110 miliárd eur, by si ešte vyžadovalo súhlas koaličných liberálnych slobodných demokratov, ktorí zastávajú tvrdý postoj k výdavkom a zasahovaniu štátu do ekonomiky.



Siemens Energy vyrába a vyvíja kľúčové technológie pre prechod na ekologickejšiu výrobu energií. Napriek problémom s veternými turbínami je popredným výrobcom vysokoúčinných plynových turbín, veterných platforiem na mori a sieťových technológií na prepravu obnoviteľnej energie. Minister hospodárstva Robert Habeck upozornil, že tieto technológie budú potrebné a otázkou je, či ich Európa bude musieť dovážať.



Nemecko sa obáva, že jeho negatívne skúsenosti so solárnym odvetvím sa môžu zopakovať. Nemecké fotovoltické spoločnosti patri na začiatku 21. storočia k svetovej špičke vďaka strategickým vládnym politikám a financovaniu. V roku 2011 mali viac ako 150.000 zamestnancov. Ale po drastickom znížení dotácií prišli o príjmy aj približne o 100.000 pracovných miest.



Odvtedy prebrali vedenie v odvetví čínski konkurenti. V súčasnosti približne 90 % solárnych komponentov v Európe pochádza z Číny. Nemecká vláda sa teraz snaží znovu vybudovať fotovoltický priemysel v krajine.



Aj Európska únie (EÚ) zaujala v uplynulých mesiacoch agresívnejší postoj k čínskej konkurencii a začala vyšetrovať dotácie pre čínskych výrobcov elektromobilov. Napriek obavám v rôznych odvetviach, že by sa Peking mohol prijať odvetné kroky, je EÚ teraz pripravená konať vzhľadom na precedens v iných dotovaných odvetviach, ako sú solárne panely.



Za problémami Siemens Energy sú okrem iného aj poruchy jej veterných turbín, v dôsledku čoho musí zaplatiť za opravy najmenej 1,6 miliardy eur. Očakáva tak čistú stratu za tento rok vo výške 4,5 miliardy eur. Keď sa materský Siemens stiahol, spoločnosť sa obrátila na vládu so žiadosťou o finančné záruky. Investori vo štvrtok (26. 10.) reagovali vymazaním viac ako tretiny z trhovej hodnoty spoločnosti, čo je druhý takýto prípad v tomto roku.



Nemecko zrýchlilo svoj energetický prechod po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá prerušila dodávky plynu a prinútila krajinu predefinovať svoju energetickú stratégiu v bezprostrednom aj dlhodobom horizonte. Krajina tento rok postupne odstavila svoje posledné jadrové reaktory a chce znížiť veľkú závislosť od uhlia. Na to sa bude musieť vo veľkej miere spoliehať na obnoviteľné zdroje.