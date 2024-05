Nemecko je pripravené použiť zmrazené ruské aktíva, ak to bude legálne

Berlín 22. mája (TASR) - Nemecko je pripravené využiť zmrazené ruské aktíva na pomoc Ukrajine. Uviedli to v stredu zdroje z nemeckého ministerstva financií, ktoré nechceli byť menované. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americká ministerka financií Janet Yellenová bude na stretnutí skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta) na budúci týždeň v Taliansku tlačiť na kolegov, aby schválili plán na poskytnutie úrokových výnosov zo zmrazených ruských aktív Ukrajine. Potvrdil to minulý týždeň vysoký predstaviteľ ministerstva financií USA.



"Ak bude existovať právne uskutočniteľný mechanizmus, ktorý nám v budúcnosti umožní ešte lepšie využiť tieto finančné toky zo zmrazených aktív, potom sme určite pripravení tak urobiť," uviedol jeden z nemeckých zdrojov.



Vyjednávači G7 už týždne diskutujú o tom, ako najlepšie využiť ruské finančné aktíva v hodnote približne 300 miliárd USD (277 miliárd eur), ako sú devízy a vládne dlhopisy, ktoré boli zmrazené krátko po tom, čo Moskva vo februári 2022 napadla Ukrajinu.



Ukrajinský minister financií sa na stretnutí zúčastní, dodali zdroje.



Nemecká vláda je rezervovaná, pokiaľ ide o plány USA použiť zmrazené ruské aktíva pre Ukrajinu. "Naša pozícia zostáva nezmenená: ide o príjem zo zmrazených aktív. Nejde o samotné aktíva," povedal v stredu v Berlíne hovorca vlády Steffen Hebestreit.



Hovorca ministerstva financií dodal, že budú použité výnosy, ale samotné aktíva ruskej centrálnej banky zostanú nedotknuté. To znamená, že základné princípy medzinárodného práva, ako je imunita štátu, budú zachované.



(1 EUR = 1,083 USD)