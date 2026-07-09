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Nemecko je rozdelené v otázke nedeľného predaja

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Ilustračná fotka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

V novom reprezentatívnom prieskume spoločnosti YouGov 43 % respondentov uviedlo, že uvoľnenie pravidiel by podporili „určite“ alebo „skôr“.

Autor TASR
Berlín 9. júla (TASR) - Nemecko je rozdelené v otázke, či by obchody mali mať povolené otvárať v nedeľu častejšie. V novom reprezentatívnom prieskume spoločnosti YouGov 43 % respondentov uviedlo, že uvoľnenie pravidiel by podporili „určite“ alebo „skôr“, zatiaľ čo 50 % túto možnosť odmietlo a 6 % sa nevyjadrilo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Do prieskumu sa podľa YouGov zapojilo 4022 účastníkov vo veku od 18 rokov. Výsledky ukázali, že mladší ľudia a muži sú voči uvoľneniu nedeľných otváracích hodín otvorenejší ako starší ľudia a ženy. Pred necelým rokom už spoločnosť YouGov uskutočnila prieskum na rovnakú tému. Za častejší nedeľný predaj sa vtedy vyslovilo 34 % respondentov, 59 % bolo proti.

Záujmové združenia nemeckého maloobchodu už dlhší čas požadujú, aby obchody mohli byť v nedeľu otvorené častejšie a flexibilnejšie. „Nakupovanie je aj voľnočasový zážitok. Preto sa zasadzujeme za príležitostné nedeľné otvorenie kamenných obchodov, najmä s cieľom udržať centrá miest atraktívne a živé,“ uviedol Stefan Genth, generálny riaditeľ zväzu nemeckého maloobchodu (HDE).

Odborový zväz Verdi uvoľnenie pravidiel odmieta. „Nedeľa je pre zamestnancov jediným spoľahlivo plánovateľným voľným dňom, keď im v tejto namáhavej práci zostáva čas na fyzické a duševné zotavenie,“ uviedla členka predstavenstva zväzu Silke Zimmerová, zodpovedná za oblasť obchodu. Predĺžené otváracie hodiny zanechávajú čoraz menej priestoru pre rodinu, priateľov a dobrovoľnícku činnosť a neprinášajú ani vyšší obrat, ani oživenie centier miest, dodala Zimmerová.
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