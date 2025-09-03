< sekcia Ekonomika
Nemecko je v Európe lídrom v inštalácii kapacít veternej energie
Ale celkový rast na kontinente zaostal za očakávaniami.
Autor TASR
Berlín/Brusel 3. septembra (TASR) - Nemecko je v rámci Európy lídrom, pokiaľ ide o počet nových inštalácií veternej energie v prvej polovici roka 2025. Ale celkový rast na kontinente zaostal za očakávaniami. Ukázali to v stredu údaje priemyselného združenia WindEurope. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
V Nemecku boli nainštalované na pevnine aj na mori veterné turbíny s celkovou kapacitou približne 2,2 gigawattu (GW), čím sa dostalo na prvú priečku európskeho rebríčka. Nasledovalo Španielsko s 889 megawattami (MW) a Spojené kráľovstvo so 760 MW.
V celej Európe pribudlo v 1. polroku 6,8 GW veternej kapacity, z toho 5,3 GW v 27 členských štátoch Európskej únie.
Združenie WindEurope predtým odhadovalo, že v Európe pribudne 22,5 GW novej veternej kapacity tento rok, ale teraz znížilo svoj odhad na 19 GW. Ako dôvod uviedlo pomalú elektrifikáciu, nedostatok kapacity v sieti či pretrvávajúce problémy s povoleniami.
WindEurope očakáva, že Európska únia (EÚ) do roku 2030 dosiahne 344 GW inštalovanej kapacity veternej energie. Očakáva sa, že obnoviteľné zdroje energie budú do uvedeného roku tvoriť 42,5 % celkovej spotreby energie v EÚ. Na dosiahnutie tohto cieľa by sa však kapacita veternej energie musela zvýšiť na 425 GW, uviedla skupina.
