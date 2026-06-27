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Nemecko je v Európe terčom útokov prostredníctvom ransomvéru
Nemecko zaostáva v oblasti povedomia o kybernetickej bezpečnosti, a to napriek tomu, že sa tam nachádza množstvo inovatívnych spoločností a lídrov na globálnom trhu, čo z neho robí atraktívny cieľ.
Autor TASR
Berlín 27. júna (TASR) - Útoky prostredníctvom tzv. ransomvéru, čo je škodlivý softvér používaný na zablokovanie zariadenia alebo dát a následné požadovanie výkupného, ohrozujú v Európe najmä Nemecko a často prichádzajú z Ruska, uviedol tento týždeň odborník na kybernetickú bezpečnosť Christian Dörr. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Nemecko je v Európe ohniskom útokov prostredníctvom ransomvéru,“ povedal Dörr. Nárast takýchto útokov bol podľa neho v poslednom čase takmer dvojnásobne vyšší ako vo Francúzsku, druhej najviac postihnutej krajine v EÚ. Výška výkupného, ktoré požaduje organizovaný zločin, sa pohybuje v priemere v stovkách tisíc eur. Okrem toho útoky často vedú k týždňovým výpadkom prevádzky, ktoré môžu firmy doviesť až k bankrotu, priblížil Dörr.
Nemecko zaostáva v oblasti povedomia o kybernetickej bezpečnosti, a to napriek tomu, že sa tam nachádza množstvo vysoko inovatívnych spoločností a lídrov na globálnom trhu, čo z neho robí atraktívny cieľ. Najväčší percentuálny nárast útokov v súčasnosti postihuje verejnú správu, kde štrukturálne faktory sťažujú zavedenie spoľahlivých bezpečnostných štandardov, zatiaľ čo platby výkupného sú zďaleka najvyššie v sektore zdravotníctva.
Zločinci kradnú nielen firemné údaje, ale aj citlivé zdravotné údaje pacientov, ktoré sú na čiernom trhu mimoriadne cenné a môžu sa použiť na sekundárne vydieranie pacientov, uzavrel odborník na kybernetickú bezpečnosť.
„Nemecko je v Európe ohniskom útokov prostredníctvom ransomvéru,“ povedal Dörr. Nárast takýchto útokov bol podľa neho v poslednom čase takmer dvojnásobne vyšší ako vo Francúzsku, druhej najviac postihnutej krajine v EÚ. Výška výkupného, ktoré požaduje organizovaný zločin, sa pohybuje v priemere v stovkách tisíc eur. Okrem toho útoky často vedú k týždňovým výpadkom prevádzky, ktoré môžu firmy doviesť až k bankrotu, priblížil Dörr.
Nemecko zaostáva v oblasti povedomia o kybernetickej bezpečnosti, a to napriek tomu, že sa tam nachádza množstvo vysoko inovatívnych spoločností a lídrov na globálnom trhu, čo z neho robí atraktívny cieľ. Najväčší percentuálny nárast útokov v súčasnosti postihuje verejnú správu, kde štrukturálne faktory sťažujú zavedenie spoľahlivých bezpečnostných štandardov, zatiaľ čo platby výkupného sú zďaleka najvyššie v sektore zdravotníctva.
Zločinci kradnú nielen firemné údaje, ale aj citlivé zdravotné údaje pacientov, ktoré sú na čiernom trhu mimoriadne cenné a môžu sa použiť na sekundárne vydieranie pacientov, uzavrel odborník na kybernetickú bezpečnosť.