Nemecko je v záverečnej fáze rokovaní o znárodnení Uniperu

Berlín 20. septembra (TASR) - Nemecký plynárenský gigant Uniper v utorok potvrdil, že je blízko k znárodneniu, keďže vláda v Berlíne sa snaží odvrátiť kolaps energetického sektora v krajine. TASR o tom informuje na základe správy AFP. Uniper vo vyhlásení uviedol, že prebiehajú "záverečné diskusie“ o dohode o znárodnení medzi nemeckou vládou a väčšinovým akcionárom Uniperu, fínskou štátnou energetickou spoločnosťou Fortum.



Nemecký štát už v júli súhlasil s prevzatím 30-% podielu v Uniperi v rámci počiatočnej dohody o záchrane. Ale vzhľadom na prehlbujúcu sa energetickú krízu to už nestačí. Uniper začiatkom tohto mesiaca oznámil, že obe strany skúmajú možné znárodnenie, keďže kríza nevykazuje žiadne známky zmiernenia.



Podľa predbežnej dohody, ktorá by mohla byť oznámená v stredu (21.9.), Nemecko kúpi podiel spoločnosti Fortum v Uniperi a získa v ňom významný väčšinový podiel (78 %).



Vláda v Berlíne plánuje vložiť do Uniperu približne 8 miliárd eur ako súčasť historickej dohody o znárodnení. Tieto peniaze umožnia Uniperu so sídlom v Düsseldorfe splatiť pôžičku fínskej firme Fortum.



Plynárenský gigant, najväčší nákupca ruského plynu v Nemecku, je v epicentre krízy vyvolanej znížením dodávok energie od Moskvy v rámci odvety za sankcie súvisiace s vojnou na Ukrajine. Chýbajúci plyn musel Uniper nahradiť drahými nákupmi na voľnom trhu, kde ceny plynu vyleteli strmo nahor, čím sa zvýšil tlak na plynárenskú spoločnosť. A vláda v Berlíne je zase pod tlakom, aby konala, pretože zlyhanie spoločnosti by mohlo zasiahnuť najväčšiu európsku ekonomiku.



Fínska ministerka zodpovedná za štátne spoločnosti uviedla, že severská krajina "neprijme znárodnenie bez kompenzácie".



"Myslíme si, že je dôležité, aby spoločnosť Fortum dostala späť 8 miliárd, ktoré poskytla Uniperu, a vo všeobecnosti, aby fínski daňoví poplatníci nevynaložili žiadne neprimerané náklady na riešenie tejto krízy," povedala v utorok v Bruseli ministerka Tytti Tuppurainenová.



"Všetky zainteresované strany pracujú naplno, aby našli udržateľné stabilizačné riešenie pre Uniper," povedal hovorca spoločnosti. Dodal, že rozhovory zahŕňajú navýšenie kapitálu, ktoré by mohlo viesť k "významnému väčšinovému podielu" nemeckej vlády.



Celková výška expozície nemeckej vlády v Uniperi značne prekročí 20 miliárd eur. Okrem kapitálovej injekcie vo výške 8 miliárd eur štátny veriteľ KfW predĺžil Uniperu úverovú linku vo výške 13 miliárd eur.