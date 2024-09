Nemecko kleslo v rebríčku najinovatívnejších ekonomík na 9. miesto

Berlín 28. septembra (TASR) - Nemecko kleslo o jednu priečku na deviate miesto v inovačnom indexe Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO). Spolková republika dosiahla mimoriadne dobré výsledky v oblasti investícií do výskumu a patentov. Kriticky bol naopak zhodnotený podiel hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý najväčšia európska ekonomika vynakladá na vzdelávanie a využívanie informačných technológií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Rovnako ako v predchádzajúcom roku sa na prvom mieste v rebríčku najinovatívnejších ekonomík sveta umiestnili Švajčiarsko, Švédsko a USA. Lepšie hodnotenie ako Nemecko dostali aj Singapur, Spojené kráľovstvo, Južná Kórea, Fínsko a Holandsko. Čína sa posunula o jednu priečku hore na jedenáste miesto.



Štúdia potvrdzuje, že Nemecko má stále silný a veľmi efektívny inovačný systém, ukazuje však aj to, že má problémy s digitálnou transformáciou hospodárstva a spoločnosti, komentovala index Eva Schewiorová, predsedníčka Nemeckého patentového a známkového úradu. Upozornila, že prosperita spoločnosti by sa výrazne znížila, ak by krajina v inováciách zaostávala. Nemecko má "neuveriteľný potenciál" v oblasti nových technológií, musí ho však oveľa výraznejšie pretaviť do inovácií, produktov a služieb, zdôraznila šéfka patentového úradu.



Index WIPO zohľadňuje takmer 78 kritérií. Patrí medzi ne podnikateľské prostredie, vzdelávanie a výskum, investície a kreativita, napríklad v oblasti priemyselného dizajnu.



V celosvetovom meradle sa vedúce ukazovatele budúcich inovačných aktivít výrazne oslabili, upozornila WIPO. Napríklad rast výdavkov na výskum a vývoj sa spomalil. V roku 2023 bolo prvýkrát od roku 2009 zaregistrovaných menej medzinárodných patentov ako v predchádzajúcom roku. Po boome v rokoch 2020 a 2021 klesli investície rizikového kapitálu v roku 2022 o 36 % a v roku 2023 o ďalších 39 %. Autori štúdie to okrem iného pripisujú vyšším úrokovým sadzbám.