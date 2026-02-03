< sekcia Ekonomika
Nemecko má najstaršiu pracovnú silu v EÚ
Vo vekovej skupine od 55 do 64 rokov tam pracuje 24 % obyvateľov, zatiaľ čo priemer za celú Úniu je 20 % a v niektorých krajinách, ako je Malta, je to len 11 %.
Autor TASR
Wiesbaden 3. februára (TASR) - Nemecko má najstaršiu pracovnú silu v Európskej únii. Vo vekovej skupine od 55 do 64 rokov tam pracuje 24 % obyvateľov, zatiaľ čo priemer za celú Úniu je 20 % a v niektorých krajinách, ako je Malta, je to len 11 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v utorok odvolala na údaje nemeckého štatistického úradu.
Ešte vyšší podiel starších pracujúcich obyvateľov majú v Taliansku (23 %) a Bulharsku (22,3 %). Vývoj na trhu práce v Nemecku odráža starnutie populácie. Ľudia tiež v priemere odchádzajú do dôchodku neskôr. Kým v roku 2024 priemerný vek nástupu do dôchodku dosiahol 64,7 roka, pred 20 rokmi to bolo 63 rokov, priblížil štatistický úrad. Medzitým sa zákonný dôchodkový vek postupne zvyšoval a možnosti predčasného odchodu do dôchodku sa postupne obmedzovali.
Ešte vyšší podiel starších pracujúcich obyvateľov majú v Taliansku (23 %) a Bulharsku (22,3 %). Vývoj na trhu práce v Nemecku odráža starnutie populácie. Ľudia tiež v priemere odchádzajú do dôchodku neskôr. Kým v roku 2024 priemerný vek nástupu do dôchodku dosiahol 64,7 roka, pred 20 rokmi to bolo 63 rokov, priblížil štatistický úrad. Medzitým sa zákonný dôchodkový vek postupne zvyšoval a možnosti predčasného odchodu do dôchodku sa postupne obmedzovali.