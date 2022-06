Nemecko má podozrenie, že Rusko neobnoví dodávky cez Nord Stream 1

Berlín 30. júna (TASR) - Nemecký vicekancelár Robert Habeck má podozrenie, že Rusko nemusí obnoviť dodávky zemného plynu do Európy cez plynovod Nord Stream 1 po plánovanej údržbe v júli. To skomplikuje vyhliadky na túto zimu. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Rusko tento mesiac obmedzilo toky plynu do Nemecka, Talianska, Rakúska, Českej republiky a na Slovensko. Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa pritom snažia do zimy naplniť skladovacie zásobníky plynom, ktorý sa využíva na výrobu elektriny, v energetike a na vykurovanie domácností.



Ruský štátny energetický gigant Gazprom pripísal zníženie dodávok cez Nord Stream 1, ktorý vedie po dne Baltického mora z Ruska do Nemecka, technickým problémom. Tvrdí, že zariadenie plynovodu, ktoré v rámci údržby išlo na renováciu do Kanady, tam uviazlo pre sankcie Západu proti Moskve za jej inváziu na Ukrajinu. Nemeckí lídri toto vysvetlenie odmietli a označili redukciu dodávok za politický krok.



Habeck, ktorý je tiež nemeckým ministrom hospodárstva a klímy a je zodpovedný za energetiku, uviedol, že "blokáda" plynovodu je možná od 11. júla, keď sa má začať pravidelná údržba. V predchádzajúcich letách si tieto práce vyžiadali zatvorenie potrubia na približne 10 dní, pripomenul.



"Ale vzhľadom na vzorec, ktorý sme videli, by nebolo také veľmi prekvapivé, keby sa našiel nejaký malý technický detail a potom povedali, že to nemôžu znova zapnúť, a že niečo našli počas údržby," povedal Habeck na fóre organizovanom novinami Sueddeutsche Zeitung.



"Situácia je určite napätá," vyhlásil a zdôraznil dôležitosť naplnenia zásobníkov a sprevádzkovanie terminálov na skvapalnený zemný plyn.



Nemecko v súčasnosti pokračuje v plnení zásobníkov plynom, aj keď približne polovičným tempom ako pred znížením dodávok cez Nord Stream 1, uviedol Habeck.



Pred týždňom Habeck aktivoval druhú fázu nemeckého trojstupňového núdzového plánu pre dodávky zemného plynu a varoval, že najväčšia európska ekonomika čelí "kríze" a jej ciele v oblasti naplnenia zásobníkov pred zimou sú ohrozené.