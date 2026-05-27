< sekcia Ekonomika
Nemecko má záujem o dlhodobé dodávky kanadského LNG
Nemecko by malo získať prvý plyn začiatkom tretej dekády 21. storočia a dodávky by mali pokračovať až 20 rokov.
Autor TASR
Berlín 27. mája (TASR) - Nemecká štátna spoločnosť Sefe má záujem o dlhodobý kontrakt na dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) od kanadskej firmy Ksi Lisims LNG. Spoločnosti v stredu podpísali memorandum o porozumení týkajúce sa dodávok jedného milióna ton LNG ročne, oznámilo v stredu nemecké ministerstvo hospodárstva. Nemecko by malo získať prvý plyn začiatkom tretej dekády 21. storočia a dodávky by mali pokračovať až 20 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Cieľom je diverzifikácia dodávok LNG, ktorý Nemecko v súčasnosti odoberá prevažne z USA. Podľa ministerstva táto dohoda predstavuje prvé dlhodobé partnerstvo spoločnosti Sefe v oblasti LNG s kanadským dodávateľom. „Užšia spolupráca diverzifikuje naše dodávateľské reťazce a zvyšuje odolnosť našich ekonomík voči globálnym rizikám,“ uviedla ministerka hospodárstva Katherina Reicheová.
Firmu SEFE, ktorá je pôvodne známa ako Gazprom Germania, v novembri 2022 zoštátnili po tom, ako sa dostala do finančných problémov, keď musela pôvodne lacné dodávky z Ruska nahradiť novými za podstatne vyššie ceny.
Cieľom je diverzifikácia dodávok LNG, ktorý Nemecko v súčasnosti odoberá prevažne z USA. Podľa ministerstva táto dohoda predstavuje prvé dlhodobé partnerstvo spoločnosti Sefe v oblasti LNG s kanadským dodávateľom. „Užšia spolupráca diverzifikuje naše dodávateľské reťazce a zvyšuje odolnosť našich ekonomík voči globálnym rizikám,“ uviedla ministerka hospodárstva Katherina Reicheová.
Firmu SEFE, ktorá je pôvodne známa ako Gazprom Germania, v novembri 2022 zoštátnili po tom, ako sa dostala do finančných problémov, keď musela pôvodne lacné dodávky z Ruska nahradiť novými za podstatne vyššie ceny.