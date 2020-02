Nemecko malo vlani opäť najvyšší prebytok platobnej bilancie na svete

Berlín 3. februára (TASR) - Nemecko vlani opäť zaznamenalo najvyšší prebytok platobnej bilancie na svete, uviedol mníchovský ekonomický inštitút Ifo. To zrejme znova vyvolá kritiku fiškálnej politiky Berlína.



Ifo podľa agentúry Reuters, ktorá mala k dispozícii správu inštitútu ešte pred jej oficiálnym zverejnením, odhaduje, že prebytok bežného účtu platobnej bilancie, ktorý meria toky tovarov, služieb a investícií, v roku 2019 dosiahol 293 miliárd USD (265,11 miliardy eur).



Nemecký prebytok platobnej bilancie je tak štvrtý rok po sebe najvyšším na svete. Podľa výpočtov Ifo druhý najvyšší prebytok malo vlani Japonsko (194 miliárd USD).



Medzinárodný menový fond (MMF) a Európska komisia (EK) už niekoľko rokov požadujú od Nemecka, ktoré je najväčšou európskou ekonomikou, aby viac podporovalo domáci dopyt a import, čo by znížilo globálne ekonomické nerovnováhy a stimulovalo rast inde.



Americký prezident Donald Trump od svojho nástupu do funkcie opakovane kritizuje exportnú silu Nemecka. Hlavným dôvodom vysokého prebytku bežného účtu platobnej bilancie je fakt, že oveľa viac nemeckých produktov a služieb sa predáva v zahraničí, než sa ich dováža do krajiny.



Ekonóm inštitútu Ifo Christian Grimme uviedol, že nemecký prebytok bežného účtu platobnej bilancie vlani stúpol takmer o 16 miliárd eur a dosiahol okolo 7,6 % hrubého domáceho produktu (HDP).



"Zvýšenie exportu do USA z dôvodu výraznejšieho oslabenia eura a nárast exportu do Británie, kde sa dopyt mierne zotavil, spôsobilo, že nemecký vývoz v druhej polovici roka opäť prudko stúpol," povedal Grimme. Dodal, že naopak dovoz rástol len veľmi pomaly. Dôvodom bola recesia v priemysle, ktorá obmedzila import medzitovarov.



(1 EUR = 1,1052 USD)