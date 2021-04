Nemecko môže čeliť nedostatku kvalifikovaných pracovníkov

Düsseldorf 7. apríla (TASR) - Nemecko bude v nasledujúcich desaťročiach čeliť rastúcemu nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. Vyplýva to zo štúdie renomovaného hospodárskeho inštitútu (IW), ktorú zverejnil v stredu.



Podľa IW ak dôchodkový vek zostane rovnaký a nedôjde k zvýšeniu cieľovej imigrácie, nemecké podniky by mohli stratiť jedného z ôsmich kvalifikovaných zamestnancov, a to bez započítania vplyvu pandémie nového koronavírusu.



Štúdia sa zamerala na to, čo sa stane s nemeckým trhom práce, keď tzv. babyboom generácia odíde do dôchodku.



Ak sa nemecké pravidlá odchodu do dôchodku nezmenia a prisťahovalectvo zostane nízke, podľa najhoršieho scenára do roku 2040 odíde do dôchodku 4,2 milióna kvalifikovaných pracovníkov, čo predstavuje 12 % pracovnej sily. Podľa pravdepodobnejšieho stredného scenára sa počet kvalifikovaných pracovníkov zníži o 3,1 milióna, teda o 8,8 %.



Ak sa však upravia imigračné pravidlá a posunie sa dôchodkový, počet kvalifikovaných pracovníkov vo veku od 20 do 69 rokov by sa v nasledujúcich rokoch mohol udržať takmer stabilný, uvádza sa v štúdii.



Nemecké hospodárstvo by sa malo napriek tomu pripraviť na štrukturálne zmeny, pretože čoraz viac ľudí uprednostňuje akademické vzdelanie pred odborným výcvikom. To bude mať v budúcnosti za následok odlišné zloženie kvalifikovanej pracovnej sily, uviedli vedci z IW.