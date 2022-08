Nemecko môže predĺžiť chod posledných troch jadrových reaktorov

Brusel 17. augusta (TASR) - Nemecko spĺňa podmienky na to, aby odložilo na neskôr zatvorenie posledných troch svojich jadrových elektrární, ktoré mali byť pôvodne vypnuté k 31. decembru, keďže sa počas nadchádzajúcej zimy pripravuje na nedostatok plynu. Uviedol v stredu európsky internetový spravodajský portál EUobserver.



Pripomenul, že anonymní predstavitelia nemeckej spolkovej vlády potvrdili tento krok v utorok (16. 8.) pre americký denník Wall Street Journal s tým, že boli splnené potrebné podmienky na to, aby vláda umožnila dočasné predĺženie životnosti posledných troch funkčných jadrových reaktorov. Dôvodom je skutočnosť, že krajina môže čeliť nedostatku plynu v dôsledku prerušenia dodávok z Ruska kvôli vojnovej situácii na Ukrajine.



Podľa EUobserver by to bol "zlom" v nemeckej energetickej politike, avšak hovorca nemeckého ministerstva hospodárstva v reakcii na článok amerických novín uviedol, že tejto správe "chýba akýkoľvek faktický základ".



Minister hospodárstva Robert Habeck, ktorý vo vládnej trojkoalícii zastupuje Stranu zelených, si ešte začiatkom tohto roka objednal štúdiu, ktorá naznačila, že predlženie chodu troch jadrových reaktorov nepomôže vyriešiť potenciálnu energetickú krízu.



Posledné tri jadrové elektrárne v Nemecku Isar 2 v južnom Bavorsku, Neckarwestheim 2 v Bádensku-Württembersku a Emsland v Dolnom Sasku zaisťujú len šesť percent výroby elektriny v Nemecku. Na druhej strane nahradenie ich produkcie energiou z plynu alebo uhlia by ešte viac zhoršilo energetické problémy Nemecka.



EUobserver pripomenul, že Nemecko okrem toho čelí aj tlaku svojich európskych spojencov vrátane Európskej komisie, aby predĺžilo prevádzku posledných reaktorov v rámci širšieho úsilia EÚ zvládnuť hroziacu energetickú krízu.



Po tom, ako Rusko v júli znížilo vývoz plynu do Nemecka o 80 percent, dochádza aj k zmene nálady v Berlíne, keď politici sú čoraz ochotnejší prehodnotiť zatvorenie jadrových elektrární, keďže odstavenie od ruského plynu nie je celkom nereálne. Formálne politické rozhodnutie však môže trvať niekoľko týždňov, lebo aj ak vláda predĺženie funkčnosti reaktorov schváli, môže byť ešte potrebné hlasovanie v Bundestagu.



EUobserver spresnil, že začiatkom augusta sociálno-demokratický kancelár Olaf Scholtz prvýkrát pripustil, že má zmysel ponechať v prevádzke posledné tri jadrové reaktory v krajine. Aj koaličná Liberálna strana (FDP) podporuje tento nápad rovnako ako opoziční konzervatívci z Kresťansko-demokratickej únie (CDU). Najzdržanlivejšia je Strana zelených, ktorá v súčasnej vládnej koalícii zodpovedá za hospodársku a klimatickú politiku.



Zmeniť nastolený kurz v oblasti jadrovej energie môže byť pre Zelených náročné, lebo dlhodobo podporujú postupné ukončenie nemeckého jadrového programu, ktoré bolo oznámené po katastrofe vo Fukušime v roku 2011.



Nová situácia v Európe mení aj nálady verejnosti. EUobserver upozornil na nedávny prieskum, ktorý si objednal týždenník Der Spiegel, a podľa ktorého až 78 percent opýtaných Nemcov je za predĺženie chodu jadrových reaktorov do leta 2023 a len 22 percent respondentov žiada ich odstavenie podľa plánu.











(spravodaca TASR Jaromír Novak)