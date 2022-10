Nemecko možno povolí Coscu kúpu podielu v termináli v Hamburgu

Berlín 25. októbra (TASR) - Nemecká vládna koalícia možno povolí čínskej spoločnosti Cosco, aby prevzala menší podiel v prístavnom termináli v Hamburgu, ako sa pôvodne plánovalo. Uviedli to vládne zdroje, podľa ktorých tento kompromis umožní pokračovanie dohody. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Lodný gigant Cosco minulý rok predložil ponuku na prevzatie 35-percentného podielu v jednom z troch terminálov logistickej firmy HHLA v najväčšom nemeckom prístave v Hamburgu. Nemecká vládna koalícia je však rozdelená v otázke, či dohodu schváliť.



Na základe kompromisu, o ktorom sa diskutuje, by Berlín mohol schváliť predaj 24,9-percetného podielu v termináli spoločnosti Cosco, hoci zdroje uviedli tiež, že nemecké ministerstvá hospodárstva a zahraničných vecí neodporúčajú dohodu, a to ani so zmenenými podmienkami.



To, ako koalícia pristupuje k tejto záležitosti, sa považuje za meradlo toho, do akej miery je Nemecko ochotné sprísniť svoj postoj k Číne, svojmu hlavnému obchodnému partnerovi pre obavy z prílišnej závislosti od tejto čoraz asertívnejšej autoritatívnej krajiny.



Zdroje uviedli, že rokovania ešte neboli ukončené. Táto správa prichádza týždeň pred plánovanou cestou nemeckého kancelára Olafa Scholza do Číny.



Podľa informácií portálu China.Table, ktorý sa odvoláva na zdroje blízke rokovaniam, Cosco by možno súhlasilo s dohodou o prevzatí menšieho podielu.