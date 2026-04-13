Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. apríl 2026
< sekcia Ekonomika

Nemecko na dva mesiace zníži daň z palív

.
Na snímke Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Toto opatrenie by malo veľmi rýchlo zlepšiť situáciu motoristov a podnikov, uviedol v pondelok kancelár Friedrich Merz.

Autor TASR
Berlín 13. apríla (TASR) - Nemecká vláda podporí motoristov, ktorí čelia vysokým cenám palív. Daň z nafty a benzínu by sa tak mala znížiť o približne 17 centov za liter, a to na obdobie dvoch mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Toto opatrenie by malo veľmi rýchlo zlepšiť situáciu motoristov a podnikov, uviedol v pondelok kancelár Friedrich Merz. Vláda podľa neho očakáva, že ropné odvetvie túto úľavu prenesie na zákazníkov. Úľava z cien pohonných látok pre spotrebiteľov a podniky by mala dosiahnuť celkovo približne 1,6 miliardy eur, priblížila ministerka práce Bärbel Basová.

Koaličná vláda kresťanských a sociálnych demokratov sa takisto dohodla, že zamestnávateľom v tomto roku umožní vyplatiť zamestnancom odmenu vo výške 1000 eur, ktorá bude oslobodená od daní a odvodov. Očakávaný výpadok daňových príjmov plánuje vláda kompenzovať zvýšením dane z tabaku už v roku 2026.
.

