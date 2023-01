Nemecko najnovšie očakáva rast ekonomiky v roku 2023 namiesto poklesu

Berlín 24. januára (TASR) - Nemecká vláda najnovšie očakáva, že najväčšia európska ekonomika tento rok vzrastie o 0,2 % namiesto toho, aby klesla o 0,4 %, ako predpovedala vlani v októbri. Uviedli to zdroje z kabinetu oboznámené s novými prognózami, ktoré budú zverejnené v stredu (25. 1.). TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Vláda však zníži svoju prognózu rastu v budúcom roku na 1,8 % z 2,3 %, dodali zdroje, ktoré nechceli byť menované pred oficiálnym zverejnením predpovedí.



Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck by mal aktualizované prognózy predstaviť na tlačovej konferencii v stredu o 14.15 h miestneho času v Berlíne. Prvýkrát sa k nemu pripojí Elga Bartschová, bývalá ekonómka BlackRock a Morgan Stanley, ktorá bola tento mesiac vymenovaná za vedúcu oddelenia hospodárskej politiky ministerstva.



Nemecko začína rok 2023 s lepšími vyhliadkami, než sa očakávalo ešte pred pár týždňami. V nemalej miere k tomu prispelo nezvyčajne teplé počasie na túto ročnú dobu, ktoré pomohlo znížiť spotrebu zemného plynu v krajine a takmer eliminovalo riziko výpadku dodávok počas zimy.



Kancelár Olaf Scholz minulý týždeň v rozhovore pre Bloomberg vyjadril presvedčenie, že Nemecko tento rok unikne recesii napriek energetickej kríze, ktorú vyvolala ruská invázia na Ukrajinu. Diverzifikácia dodávok plynu bola podľa neho rozhodujúca pri udržaní chodu ekonomiky.



Scholz v utorok pripustil, že nemecké spoločnosti stále čelia "veľkým výzvam" a sľúbil, že jeho vláda bude naďalej podporovať firmy, ktoré trpia prudkým nárastom cien energií.



"Vážna recesia, ktorú mnohí predpovedali, sa nenapĺňa," povedal Scholz na podujatí priemyselnej loby v Berlíne. "Naopak nemecká ekonomika v uplynulých rokoch napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam rástla," povedal a dodal, že expanzia, ktorá viedla k rekordnej zamestnanosti, bude pravdepodobne pokračovať.



Nové ekonomické prognózy budú uverejnené len niekoľko dní predtým, ako Medzinárodný menový fond aktualizuje svoje vlastné predpovede. Ešte v októbri fond uviedol, že ekonomika Nemecka tento rok klesne o 0,3 %, čo by bol horší výsledok ako v prípade ktorejkoľvek inej krajiny eurozóny.



Spolkový štatistický úrad Destatis tento mesiac predpovedal, že nemecká ekonomika v poslednom štvrťroku 2022 pravdepodobne stagnovala. Prekonala by tak očakávania analytikov, ktorí jej predpovedajú pokles.



Za celý rok 2022 sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka zvýšil o 1,9 %, čo je menej ako jeho nárast o 2,6 % v roku 2021, ale tesne nad odhadom 1,8 % v prieskume agentúry Bloomberg.