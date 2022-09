Nemecko napriek znárodneniu Uniperu zavedie daň za plyn

Berlín 21. septembra (TASR) - Nemecko sa bude držať svojho plánu a od 1. októbra zavedie daň za plyn napriek výzvam, a to aj v rámci samotnej vládnej koalície, aby ju po znárodnení plynárenského gigantu Uniper zrušilo. Uviedol to v stredu minister hospodárstva Robert Habeck. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Habeck však tiež povedal, že bude potrebné prehodnotiť tento odvod po znárodnení najväčšieho dovozcu plynu Uniper. Cieľom tohto poplatku totiž mala byť pomoc energetickým spoločnostiam so zvýšenými nákladmi na nákup drahšieho plynu na trhu po výpadku dodávok z Ruska.



Minister financií Christian Lindner zase separátne povedal, že nový poplatok už bol dokončený a nebude sa ďalej posudzovať, čo zjavne protirečí Habeckovi.



Habeck odhaduje, že analýza toho, či je odvod v súlade s nemeckými zákonmi po stredajšom znárodnení Uniperu, môže trvať približne tri mesiace.



"Je zrejmé, že to vyvoláva otázku ohľadne finančného ústavného práva a musí byť samozrejme zodpovedaná jasne," povedal Habeck novinárom. "Poplatok za plyn je mostom, kým sa táto otázka definitívne nevyjasní."



Nemecký prevádzkovateľ trhu s plynom Trading Hub Europe stanovil poplatok za plyn na úrovni 2,419 eurocenta za kilowatthodinu (kWh). Pre priemernú štvorčlennú rodinu to predstavuje dodatočné náklady vo výške približne 500 eur ročne.



Poplatok má zostať v platnosti do apríla 2024.



Podľa Lindnera vláda nemá z tohto odvodu žiadne právne obavy, a to ani v prípade znárodnenia Uniperu.



"Neexistujú žiadne ďalšie analýzy (poplatku za plyn). Je to hotové," povedal novinárom.



K zjavnej nezhode medzi Habeckom a Lindnerom došlo v čase, keď viacerí poslanci vládnej koalície kritizovali zavedenie dane po znárodnení Uniperu. Aj poradca vlády Jens Südekum poznamenal, že "základ pre odvod plynu v skutočnosti prestal existovať". A hoci sú náklady na plyn stále vysoké a ďalej stúpajú, teraz ich možno hradiť priamo zo spolkového rozpočtu.