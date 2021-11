Nemecko napumpuje viac ako 50 miliárd eur do klimatického fondu

Berlín 25. novembra (TASR) - Budúca nemecká vláda pracuje na dodatočnom rozpočte na rok 2021, aby mohla napumpovať viac ako 50 miliárd eur do svojho klimatického fondu. Tieto financie by sa potom mohli použiť v nasledujúcich rokoch na urýchlenie prechodu na zelenú ekonomiku. Uviedli vo štvrtok zdroje z novej koalície, ktoré nechceli byť menované.



Tri strany, ktoré sa chystajú zostaviť novú vládu, sa dohodli na financovaní klimatického fondu zo schváleného dlhu v tohoročnom federálnom rozpočte, ktorý nebol využitý, uviedli dva zdroje oboznámené s plánmi.



Injekcia financovaná z dlhu znamená, že vláda takmer naplno využije dlhový strop vo výške 240 miliárd eur, ktorý jej odsúhlasil parlament na rok 2021, dodali zdroje.



Rozpočtový manéver umožní novej vládnej koalícii posilniť svoj klimatický fond už v tomto a možno aj v budúcom roku, keď bude dlhová brzda stále pozastavená. Tieto prostriedky tak bude môcť použiť na verejné investície na urýchlenie tzv. zelenej transformácie a digitalizáciu ekonomiky.



Hovorca ministerstva financií to odmietol komentovať.