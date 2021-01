Nemecko navrhuje povinnosť poskytovať viacnásobne použiteľné obaly

Berlín 20. januára (TASR) - Reštaurácie, bistrá a kaviarne budú v budúcnosti povinné používať viacnásobne použiteľné obaly na jedlá a nápoje, ktoré si zákazníci berú so sebou. Vyplýva to z novely príslušného zákona, ktorej návrh v stredu schválila nemecká vláda.



"Jednorazové plasty sú v mnohých reštauráciách, bistrách a kaviarňach pravidlom. Mojím cieľom je vytvoriť nový štandard, a to viacnásobne použiteľné obaly a poháre," cituje agentúra DPA ministerku životného prostredia Svenju Schulzeovú. Novela je dôležitým krokom na obmedzenie záplavy vyhodených obalov.



Okrem toho novela predpokladá od roka 2023 aj rozšírenie vratnej povinnosti na všetky nápojové fľaše, vrátane plastových. Zároveň sa zavádza minimálny podiel recyklátu 25 % z plastových fliaš, čiže štvrtinu materiálu na výrobu nových plastov musia tvoriť použité fľaše.



Viaceré združenia tieto plány privítali, naproti tomu kritika zaznela od spotrebiteľských a ekologických organizácií, ktoré návrh považujú za nedostatočný. Z pohľadu sektorového Združenia nemeckých hotelov a ubytovacích zariadení (Dehoga) prichádza novela v najhoršom možnom čase. "Nachádzame sa v situácii, keď naša branža bojuje o prežitie," povedala prezidentka Ingrid Hartgesová pre agentúru DPA.



Nemecká vláda novelou prijíma európsku smernicu z roka 2019, i keď zákon v niektorých bodoch predpokladá výnimky pre menšie firmy.



Množstvo odpadu v Nemecku každoročne stúpa, podľa údajov Spolkového úradu pre životné prostredie v roku 2018 išlo o rekordnú úroveň 18,9 milióna ton. Ekologické organizácie preto požadujú účinnejšie opatrenia, napríklad rozšírenie systému záloh za vratné obaly.