Berlín 12. októbra (TASR) - Nemecko nebude odoberať ruský plyn cez plynovod Nord Stream 2. Uviedla to v stredu hovorkyňa nemeckej vlády Christiane Hoffmannová po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin ponúkol obnovenie dodávok cez potrubie, ktoré vedie po dne Baltského mora do Nemecka. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.Podľa hovorkyne, ak by Rusko chcelo obnoviť dodávky plynu, môže tak urobiť cez plynovod Nord Stream 1.Putin v stredu vyhlásil, že je možné dodávať ruský plyn do Európy cez jednu zostávajúcu neporušenú časť plynovodu Nord Stream 2, ale je na Európskej únii (EÚ), aby sa rozhodla, či to chce.Hovorkyňa vlády v Berlíne na otázku novinárov, či Nemecko vylúčilo príjem plynu cez Nord Stream 2, odpovedala:A dodala, že cez paralelné potrubie Nord Stream 1 neprišiel žiadny plyn, pretože ho Rusko nedodalo. Na toto potrubie sa pritom nevzťahuje embargo.Nemeckí predstavitelia označili zastavenie dodávok plynu cez Nord Stream 1 začiatkom septembra zaa pýtajú sa, prečo by dodávky cez Nord Stream 2 mali byť spoľahlivejšie.Ruský líder sa opakovane vysmial Západu, keď navrhol transport plynu cez Nord Stream 2, ktorý nezískal v Nemecku povolenie na prevádzku.Na paralelných plynovodoch došlo nedávno k výbuchom, ktoré poškodili obe vetvy Nord Stream 1 a jednu z vetiev Nord Stream 2. Výbuchy spôsobili únik plynu a vyradili potrubia z prevádzky. Putin vyhlásil, že za útokmi na plynovody sú tí, ktorí chceli oslabiť Európu zastavením toku lacného plynu z Ruska.povedal s tým, že USA chcú prinútiť Európu, aby prešla na dovoz ich drahšieho skvapalneného zemného plynu (LNG).povedal.Zemný plyn poháňa továrne, vykuruje domy a vyrába elektrickú energiu. Európe sa aj napriek zníženiu dodávok z Ruska podarilo na zimu naplniť zásobníky plynu na vyše 90 % zabezpečením iných dodávok. Ceny zemného plynu oproti augustovým maximám výrazne klesli, no stále sú o 80 % vyššie ako pred rokom.povedala Hoffmannová novinárom v Berlíne.dodala.Rusko zatiaľ stále čerpá plyn do Európy cez Ukrajinu.