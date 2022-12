Nemecko nečelí núdzovej situácii v prípade plynu, ale potrebuje šetriť

Berlín 14. decembra (TASR) - Nemecku v súčasnosti nehrozí núdzová situácia v prípade plynu, ktorá by si vyžiadala prídelový systém. Uviedol to v stredu šéf spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) Klaus Müller. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Müller však zároveň upozornil, že domácnosti a priemysel musia pokračovať v snahách o šetrenie plynom vzhľadom na súčasnú vlnu chladného počasia a fakt, že koniec energetickej krízy je ešte ďaleko.



"Sme od toho veľmi, veľmi ďaleko," povedal Müller pre televíznu stanicu ZDF.



Zásobníky na plyn v Nemecku sú aktuálne plné na 92,45 %, čo je viac ako priemer v Európskej únii na úrovni 87,34 %.



"V pohode zvládneme jeden, dva, tri týždne, keď je chladno a spotreba stúpa. Ale v januári a februári to takto pokračovať nesmie. A musíme sa pozerať dopredu na ďalšiu zimu 2023/2024," povedal.



Nemecko musí ušetriť aspoň 20 % na spotrebe plynu a úroveň skladovania by nemala klesnúť pod 40 % do 1. februára, aby sa predišlo nedostatku, uviedol BNetzA.



"Október a november boli teplé a pri spotrebe plynu sme boli dobrí a opatrní. December by mohol byť jedným z najchladnejších za uplynulých 10 rokov a v pondelok (12. 12.) sme dokonca stratili celý percentuálny bod zo zásob plynu," varoval Müller.



Preto aj napriek chladnému počasiu žiada Nemcov, aby boli opatrní pri spotrebe plynu.