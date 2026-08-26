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Nemecko neplánuje vyčleniť prostriedky na ochranu pred horúčavami
Budeme sa musieť poučiť aj z vlny horúčav v lete 2026 a preskúmať konkrétne podporné opatrenia, uviedol Merz.
Autor TASR
Neuhardenberg 26. augusta (TASR) - Nemecká vláda neplánuje vyčleniť dodatočné prostriedky na ochranu pred horúčavami, vyhlásil v stredu kancelár Friedrich Merz. Spolkové krajiny, ktoré sú zodpovedné za túto oblasť, podľa neho získali z osobitného fondu 100 miliárd eur, ktoré môžu investovať podľa vlastného uváženia. „Nechýbajú nám programy a nechýbajú nám peniaze,“ dodal Merz, ktorý je zároveň predsedom nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Za väčšiu finančnú angažovanosť centrálnej vlády v oblasti ochrany pred horúčavami sa zasadzuje Merzov koaličný partner, Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), najmä minister životného prostredia Carsten Schneider. „Záleží nám na ochrane klímy, na dodržiavaní klimatických cieľov, avšak aj na adaptácii na zmenu klímy, pretože vieme, že vlny horúčav budú prichádzať častejšie,“ povedal kancelár.
„Budeme sa musieť poučiť aj z vlny horúčav v lete 2026 a preskúmať konkrétne podporné opatrenia. To sa týka najmä prevencie lesných požiarov, vybavenia hasičských zborov a iných podporných organizácií, ktoré v lete odviedli pozoruhodnú prácu,“ uzavrel Merz.
Za väčšiu finančnú angažovanosť centrálnej vlády v oblasti ochrany pred horúčavami sa zasadzuje Merzov koaličný partner, Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), najmä minister životného prostredia Carsten Schneider. „Záleží nám na ochrane klímy, na dodržiavaní klimatických cieľov, avšak aj na adaptácii na zmenu klímy, pretože vieme, že vlny horúčav budú prichádzať častejšie,“ povedal kancelár.
„Budeme sa musieť poučiť aj z vlny horúčav v lete 2026 a preskúmať konkrétne podporné opatrenia. To sa týka najmä prevencie lesných požiarov, vybavenia hasičských zborov a iných podporných organizácií, ktoré v lete odviedli pozoruhodnú prácu,“ uzavrel Merz.