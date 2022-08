Nemecko nesplní ciele týkajúce sa zásob plynu

Berlín 18. augusta (TASR) - Nemecko takmer určite nesplní svoje ciele v oblasti naplnenia zásobníkov na plyn v dôsledku obmedzovania dodávok z Ruska. Vyhlásil to vo štvrtok šéf Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví (BNetzA) Klaus Müller. TASR správu prevzala z AFP.



"Nespolieham sa na to, že naše ďalšie ciele dosiahneme tak rýchlo ako prvé," povedal Müller pre spravodajský web t-online v súvislosti s plánom na naplnením zásobníkov na 75 % do začiatku septembra, ktorý sa podarilo splniť o dva týždne skôr. Aj ďalšie kritérium, naplnenie na 85 % kapacity do 1. októbra je podľa neho možné dosiahnuť, aj keď je určite veľmi ambiciózny cieľ.



Ale pokiaľ ide o ich naplnenie na 95 % k 1. novembru, "sotva je šanca to dosiahnuť, pretože niektoré úložiská začali na veľmi nízkej úrovni," upozornil.



Minister hospodárstva Robert Habeck varoval pred hroziacim nedostatkom plynu a minulý mesiac načrtol sériu cieľov, vrátane naplnenia zásobníkov na 95 % do 1. novembra, pred zimou. V tom čase boli zásobníky plné na približne 65 % kapacity a minulý víkend prekročili 75 %, dva týždne pred plánovaným termínom.



Müller však upozornil obyvateľov najväčšej európskej ekonomiky, že nebude existovať žiadna alternatíva k úspore energie.



"Nie je to len o jednej zime, ale aspoň o dvoch. A druhá zima môže byť ešte ťažšia," povedal. "Musíme ušetriť veľa plynu ešte aspoň rok. Jasne povedané: budú to minimálne dve stresujúce zimy."



Podľa neho je nedostatok plynu v chladných mesiacoch 2022/23 v niektorých regiónoch "pravdepodobný".



"Výpadky budú pravdepodobne najskôr dočasné, a potom sa môžu zastaviť, alebo sa opakovane vrátiť," varoval Müller, čo znamená, že plyn bude možno potrebné prepraviť do postihnutých oblastí krajiny.



Nemecko je silne závislé od ruského plynu a zaznamenalo prudký pokles dodávok v dôsledku napätia medzi Berlínom a Moskvou pre vojnu na Ukrajine. V júli klesli toky plynu do Nemecka na 20 % kapacity kľúčového plynovodu Nord Stream 1. Európska únia obviňuje Moskvu, že v konflikte využíva energie ako "zbraň".



Účty domácností za energiu budú túto zimu stúpať, pričom sa očakáva, že nedostatok energie pribrzdí ekonomický rast.