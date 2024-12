Nemecko nesplní svoj cieľ v oblasti elektromobilov do roku 2030

Mníchov 11. decembra (TASR) - Nemecký trh s elektromobilmi bude rásť oveľa pomalšie, ako vláda dúfala. Vyplýva to z prognózy poradenskej spoločnosti Deloitte, podľa ktorej Nemecko nesplní svoje ciele v oblasti elektromobility do roku 2030. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Nemecká koaličná vláda, ktorá sa nedávno rozpadla, si v roku 2021 stanovila za cieľ urobiť z Nemecka vedúci trh pre elektrickú mobilitu. Plánovala, že do roku 2030 bude po cestách v krajine jazdiť najmenej 15 miliónov plne elektrických áut bez hybridných vozidiel. Údaje Deloitte však signalizujú, že do roku 2030 bude jazdiť na nemeckých cestách len 11,2 milióna plne elektrických vozidiel, o 3,8 milióna menej, ako je cieľ.



Náhle rozhodnutie vlády v Berlíne zrušiť dotácie na kúpu elektromobilov v decembri 2023 z dôvodu rozpočtových obmedzení však utlmilo ich predaj. "Na podporu elektrickej mobility sú nevyhnutné spoľahlivé rámcové podmienky, pretože spoločnosti potrebujú istotu plánovania," povedal Harald Proff, vedúci automobilovej divízie v Deloitte.



Odhad 11,2 milióna elektrických áut je založený na modeli, ktorý zohľadňuje premenné, ako sú ceny elektriny a benzínu, sadzby za poistenie áut a stimuly na nákup. Podľa údajov spolkového úradu pre motorovú dopravu (KBA) k 1. októbru 2024 bolo v Nemecku zaregistrovaných takmer 1,6 milióna elektromobilov.



Verejná mienka v Nemecku pritom zostáva v otázke elektrických áut rozdelená. Prieskum Deloitte, na ktorom sa zúčastnilo 1000 respondentov, ukázal, že 40 % podporuje postupné vyraďovanie nových vozidiel so spaľovacím motorom v Európskej únii do roku 2035, zatiaľ čo 36 % je proti. Zvyšných 24 % je v tejto otázke neutrálnych.



"Automobilky by mali viac investovať do výskumu batérií, aby znížili ceny vozidiel a zvýšili akceptáciu e-mobility," skonštatoval Proff a vyzval automobilový priemysel, aby prišiel s inováciami.