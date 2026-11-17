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Nemecko nominuje na post hlavného ekonóma ECB Markusa Brunnermeiera
Ministerstvo uviedlo, že túto nomináciu predložil kancelárovi Friedrichovi Merzovi vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil.
Autor TASR
Berlín 17. novembra (TASR) - Nemecká vláda plánuje nominovať ekonóma Markusa Brunnermeiera na post hlavného ekonóma Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v utorok odvolala na nemecké ministerstvo financií.
Ministerstvo uviedlo, že túto nomináciu predložil kancelárovi Friedrichovi Merzovi vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil. Rezort financií zdôraznil, že Brunnermeier, ktorý učí na Princetonskej univerzite v Spojených štátoch, je vynikajúcim ekonómom. Hlavný ekonóm pripravuje podklady pre rozhodnutia Rady guvernérov ECB týkajúce sa úrokových sadzieb a stratégie, čím zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní menovej politiky v eurozóne. Očakáva sa, že vláda o jeho nominácii oficiálne rozhodne v stredu (18. 11.).
Zatiaľ zostáva otvorenou otázka, koho Berlín podporí ako nástupcu prezidentky ECB Christine Lagardovej. Tá koncom októbra oznámila zámer predčasne odstúpiť z funkcie, pričom jej odchod nadobudne účinnosť 7. februára. O jej nástupcovi by sa malo rozhodnúť v decembri. Črtá sa voľba medzi Holanďanom Klaasom Knotom - bývalým šéfom holandskej centrálnej banky - a Španielom Pablom Hernándezom de Cosom, ktorý stojí na čele Banky pre medzinárodné zúčtovanie.
Ministerstvo uviedlo, že túto nomináciu predložil kancelárovi Friedrichovi Merzovi vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil. Rezort financií zdôraznil, že Brunnermeier, ktorý učí na Princetonskej univerzite v Spojených štátoch, je vynikajúcim ekonómom. Hlavný ekonóm pripravuje podklady pre rozhodnutia Rady guvernérov ECB týkajúce sa úrokových sadzieb a stratégie, čím zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní menovej politiky v eurozóne. Očakáva sa, že vláda o jeho nominácii oficiálne rozhodne v stredu (18. 11.).
Zatiaľ zostáva otvorenou otázka, koho Berlín podporí ako nástupcu prezidentky ECB Christine Lagardovej. Tá koncom októbra oznámila zámer predčasne odstúpiť z funkcie, pričom jej odchod nadobudne účinnosť 7. februára. O jej nástupcovi by sa malo rozhodnúť v decembri. Črtá sa voľba medzi Holanďanom Klaasom Knotom - bývalým šéfom holandskej centrálnej banky - a Španielom Pablom Hernándezom de Cosom, ktorý stojí na čele Banky pre medzinárodné zúčtovanie.