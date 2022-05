Nemecko očakáva dohodu o embargu na ruskú ropu o niekoľko dní

Berlín 24. mája (TASR) - Dohoda o embargu na ruskú ropu v Európskej únii (EÚ) by sa mohla dosiahnuť "v priebehu niekoľkých dní". Vyhlásil to nemecký minister hospodárstva Robert Habeck pre verejnoprávnu televíziu ZDF v pondelok (23. 5.) večer, zatiaľ čo sa blok snaží dosiahnuť konsenzus v tejto otázke. TASR správu prevzala z AFP.



"Zostáva len niekoľko štátov, ktoré majú problémy, predovšetkým Maďarsko," povedal Habeck. "Myslím si, že v priebehu niekoľkých dní dosiahneme prelom," dodal s tým, že diskusie "pokračujú" a embargo na ruskú ropu za jeho inváziu na Ukrajinu je podľa neho "na dosah".



Brusel pôvodne navrhol, aby väčšina členských štátov zastavila dovoz ruskej ropy v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov a rafinovaných palív do konca roka.



Maďarsko však zatiaľ odmieta podporiť plán, ktorý predložila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Maďarsko, ktorého populistický vodca Viktor Orbán je ojedinelým spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina v Európe, vyhlásilo, že nemôže podporiť plán v tejto forme, pretože by to "úplne zničilo" bezpečnosť jeho dodávok energie.



Brusel ponúkol Maďarsku a Slovensku ročný odklad a Českej republike polročný na postupné ukončenie dovozu ruskej ropy, to však zatiaľ nepresvedčilo Budapešť, aby ustúpila.



Maďarsko požaduje výnimku z embarga najmenej na štyri roky a chce 800 miliónov eur z fondov EÚ na prestavbu rafinérie a zvýšenie kapacity ropovodu z Chorvátska.



Vypuknutie vojny na Ukrajine podnietilo štáty EÚ, aby sa pokúsili rýchlo znížiť svoju závislosť od dovozu energií z Ruska vrátane zemného plynu.