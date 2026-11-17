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Nemecko očakáva najvyšší počet nových podnikov za viac než desaťročie
BVR predpokladá, že v roku 2026 vznikne v Nemecku 286.000 nových firiem.
Autor TASR
Berlín 17. novembra (TASR) - V Nemecku by malo tento rok vzniknúť najviac nových podnikov za viac než desaťročie, k čomu do veľkej miery prispievajú rozvoj umelej inteligencie (AI) a výzvy na trhu práce. Uviedla to agentúra DPA, ktorá sa odvolala na najnovšiu prognózu bankovej asociácie BVR.
BVR predpokladá, že v roku 2026 vznikne v Nemecku 286.000 nových firiem. Ak sa odhad potvrdí, oproti minulému roku to bude znamenať rast o 3,4 %. Podľa asociácie sú za tým najmä rozvoj AI a náročnejšie podmienky na pracovnom trhu, ktoré robia samostatnú zárobkovú činnosť atraktívnejšou. Na tento trend poukázal už v 1. polroku Inštitút pre výskum malých a stredných podnikov IfM Bonn.
BVR však zároveň varuje pred prehnaným optimizmom, keďže v nemalej miere sú za týmto rastom aj vládna podpora a export. Na udržateľnejší rast bude potrebný väčší objem investícií zo súkromného sektora.
V júli nemecká vláda prijala stratégiu na podporu startupov. Navyše, Európska únia (EÚ) plánuje zaviesť novú podnikovú štruktúru platnú v celej EÚ pod názvom „EU Inc“. Tá umožní založenie firmy online do 48 hodín.
BVR obidve iniciatívy privítala, upozornila však, že v celej Európe vzniká väčšina nových podnikov v oblasti obchodu, dopravy či hotelových a reštauračných služieb. Čo sa týka AI, Európa v porovnaní s USA a Čínou zaostáva. Napriek rastu počtu nových podnikov v tomto segmente v roku 2026, tvoria firmy pôsobiace v AI z celkového počtu novozaložených podnikov iba malý podiel.
BVR predpokladá, že v roku 2026 vznikne v Nemecku 286.000 nových firiem. Ak sa odhad potvrdí, oproti minulému roku to bude znamenať rast o 3,4 %. Podľa asociácie sú za tým najmä rozvoj AI a náročnejšie podmienky na pracovnom trhu, ktoré robia samostatnú zárobkovú činnosť atraktívnejšou. Na tento trend poukázal už v 1. polroku Inštitút pre výskum malých a stredných podnikov IfM Bonn.
BVR však zároveň varuje pred prehnaným optimizmom, keďže v nemalej miere sú za týmto rastom aj vládna podpora a export. Na udržateľnejší rast bude potrebný väčší objem investícií zo súkromného sektora.
V júli nemecká vláda prijala stratégiu na podporu startupov. Navyše, Európska únia (EÚ) plánuje zaviesť novú podnikovú štruktúru platnú v celej EÚ pod názvom „EU Inc“. Tá umožní založenie firmy online do 48 hodín.
BVR obidve iniciatívy privítala, upozornila však, že v celej Európe vzniká väčšina nových podnikov v oblasti obchodu, dopravy či hotelových a reštauračných služieb. Čo sa týka AI, Európa v porovnaní s USA a Čínou zaostáva. Napriek rastu počtu nových podnikov v tomto segmente v roku 2026, tvoria firmy pôsobiace v AI z celkového počtu novozaložených podnikov iba malý podiel.