Nemecko očakáva najvyššiu úrodu zemiakov za posledných 25 rokov
Naposledy bola podobne dobrá úroda v roku 2000.
Autor TASR
Berlín 27. septembra (TASR) - Pestovatelia zemiakov v Nemecku očakávajú najväčšiu úrodu za posledných 25 rokov. Predbežné údaje naznačujú 13,4 milióna ton, čo je o 5,3 % viac ako v minulom roku a o 17 % viac v porovnaní s viacročným priemerom, oznámilo nemecké ministerstvo poľnohospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Naposledy bola podobne dobrá úroda v roku 2000. Nárast má vplyv aj na ceny, vysvetlilo ministerstvo. Za konzumné zemiaky z hlavnej úrody dostávajú poľnohospodári teraz o tretinu menej ako v predchádzajúcom roku. V supermarketoch boli konzumné zemiaky v auguste o 15 % lacnejšie ako v rovnakom mesiaci minulého roka.
Podľa údajov ministerstva sa pestovateľská plocha zvýšila o 6,7 % na 301.000 hektárov, čo je najviac od začiatku milénia. K očakávanej rekordnej úrode opäť prispieva aj vysoký výnos na hektár. Počasie je pre zemiaky v tomto roku tiež výrazne priaznivejšie ako v predchádzajúcich dvoch rokoch.
