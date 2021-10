Nemecko očakáva, že inflácia pred poklesom vzrastie na úrovni 3 %

Peter Altmaier, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Berlín 27. októbra (TASR) - Nemecká vláda očakáva, že inflácia v roku 2021 vzrastie na 3 % a v nasledujúcich rokov klesne. Ukázala to oficiálna prognóza, ktorú vláda uverejnila v stredu.uviedlo vo vyhlásení ministerstvo hospodárstva (MH).Prognózované tempo rastu inflácie na úrovni 3 % v roku 2021 bude najväčšie od roku 1993, keď inflácia dosiahla 4,5 %. V nasledujúcich rokoch by však malo klesnúť, a to na 2,2 % v roku 2022 a na 1,7 % v roku 2023, predpovedá nemecká vláda.Podľa nej by miera inflácie mala už, sa už vo výpočtoch nebude zohľadňovať.Vláda v Berlíne v roku 2020 na začiatku pandémie nového koronavírusu dočasne znížila DPH, aby zmiernila vplyv blokád spojených s ochorením na ekonomiku. To viedlo aj k zníženiu porovnávacieho základu pre určenie súčasného rastu spotrebiteľských cien.Pokiaľ ide o ďalšie hnacie sily inflácie, minister hospodárstva Peter Altmaier očakáva, že ceny energií saCeny plynu v Európe v posledných mesiacoch strmo vzrástli, keďže dopyt prudko ožil po opätovnom otvorení ekonomík, keď sa uvoľnili obmedzenia spojené s pandémiou.povedal Altmaier, podľa ktorého by sa rast cien na energetických trhoch mal čoskoro skončiť. Neočakáva pritom žiadne problémy s dodávkami plynu počas zimných mesiacov.Na ilustráciu, v septembri vzrástli spotrebiteľské ceny v Nemecku medziročne o 4,1 %.MH v stredu zverejnilo aj revidovanú prognózu hospodárskeho rastu Nemecka, podľa ktorej sa jeho výkon v roku 2021 zvýši o 2,6 % namiesto o 3,5 %, ako očakávalo v apríli. Ale zároveň zvýšil svoj odhad na budúci rok na 4,1 % z 3,6 %.Altmaier odôvodnil revíziu problémami v dodávateľských reťazcoch, ktoré brzdia výrobu, jeden z motorov nemeckého hospodárstva. Aj stúpajúce náklady na energie spomaľujú zotavovanie najväčšej európskej ekonomiky. Zdôraznil však, že rast ekonomiky zostáva solídny aj napriek pandémii a problémom s dodávateľskými reťazcami a energiami.povedal Altmaier.dodal.Spomalenie zotavovania znamená tiež, že nemecká ekonomika nedosiahne predkrízovú úroveň už tento rok, ale pravdepodobne začiatkom roka 2022.Altmaier poukázal pritom na fakt, že výrobcovia automobilov v súčasnosti nie sú schopní produkovať státisíce áut pre nedostatok polovodičov a iných elektronických komponentov.Na zmiernenie problémov s dodávkami je vláda pripravená podporiť výstavbu miestnych tovární na výrobu polovodičov niekoľkými miliardami eur, povedal Altmaier, ktorý podľa vlastných slov dúfa, že to čoskoro zmobilizuje ešte vyššie firemné investície.