Nemecko očakáva, že prevzatie podielov firiem v kríze mu prinesie zisk

Berlín 26. marca (TASR) - Nemecko očakáva, že prevzatie podielov vo firmách, ktoré sa v dôsledku rozšírenia nového koronavírusu dostali do finančných problémov, prinesie štátu v dlhodobom horizonte zisk. Povedal to pre denník Rheinische Post nemecký minister financií Olaf Scholz.



Pandémia nového koronavírusu takmer s určitosťou stlačí najväčšiu európsku ekonomiku do recesie. Nemecká vláda preto schválila rozsiahle opatrenia na zmiernenie vplyvu šírenia nového koronavírusu na firmy a domácnosti. Ich súčasťou je aj odkúpenie podielov v podnikoch s cieľom ich ochrany pred negatívnymi dôsledkami pandémie.



Podľa Scholza Nemecko nemá záujem držať tieto podiely dlhšie, než to bude nutné. Navyše, akvizície budú limitované na najnevyhnutnejšie prípady.



"Keď sa situácia znormalizuje, plánujeme tieto podiely opätovne predať. Očakávame, že zotavenie ekonomiky bude také rozsiahle, že na predaji firemných podielov môžeme ešte zarobiť. Tento zisk potom budeme môcť použiť na krytie strát v iných oblastiach," dodal minister.